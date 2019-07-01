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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лип, 2019 13:34
Квесторе_повернітьсяГривня - це ризиковий інструмент в теперішній економічній ситуації, як показала практика в довготривалому періоді, валюта надійніше. Да і ставки уже зовсім не ті, як у міхалича були по 24% на залишок по карті, чи безналохові строкові депо ))) Ех... ото були пікнічки )
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Вів 02 лип, 2019 13:39
Цей ризиковий інструмент вже четвертий рік нормально працює.
Ставка грязними від 17,5% до 18,5% наразі.
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