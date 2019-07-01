Додано: Вів 02 лип, 2019 13:34

Квесторе_повернітьсяГривня - це ризиковий інструмент в теперішній економічній ситуації, як показала практика в довготривалому періоді, валюта надійніше. Да і ставки уже зовсім не ті, як у міхалича були по 24% на залишок по карті, чи безналохові строкові депо ))) Ех... ото були пікнічки )