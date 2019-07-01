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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 771772773774

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 301
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:34

Квесторе_повернітьсяГривня - це ризиковий інструмент в теперішній економічній ситуації, як показала практика в довготривалому періоді, валюта надійніше. Да і ставки уже зовсім не ті, як у міхалича були по 24% на залишок по карті, чи безналохові строкові депо ))) Ех... ото були пікнічки )
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:39

  Скупердяй написав:Квесторе_повернітьсяГривня - це ризиковий інструмент в теперішній економічній ситуації, як показала практика в довготривалому періоді, валюта надійніше. Да і ставки уже зовсім не ті, як у міхалича були по 24% на залишок по карті, чи безналохові строкові депо ))) Ех... ото були пікнічки )

Цей ризиковий інструмент вже четвертий рік нормально працює.
Ставка грязними від 17,5% до 18,5% наразі.
За Голос...наш голос
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 14:01

Скупердяй

Вітання старожилам!
:mrgreen:

куди путь держите зараз
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 14:10

  greenozon написав:Скупердяй

Вітання старожилам!
:mrgreen:

куди путь держите зараз

І Вам вітання. Кантуюсь на валютних депо, очікую погіршення в ставок, і вже подумую вкластися в нерухомість, але вже по нерухомісті також час солодких цін пройшов )))
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 14:23

  Квесторе_поверніться написав:
  Скупердяй написав:Квесторе_повернітьсяГривня - це ризиковий інструмент в теперішній економічній ситуації, як показала практика в довготривалому періоді, валюта надійніше. Да і ставки уже зовсім не ті, як у міхалича були по 24% на залишок по карті, чи безналохові строкові депо ))) Ех... ото були пікнічки )

Цей ризиковий інструмент вже четвертий рік нормально працює.
Ставка грязними від 17,5% до 18,5% наразі.

Воно на сьогоднішній день виглядає привабливо, але гривня до себе довіру підірвала, хоча якщо буде дійсний зріст економіки, а не тільки на папері, тоді можна буде і подумати )))
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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