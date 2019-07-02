|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лип, 2019 13:34
Квесторе_повернітьсяГривня - це ризиковий інструмент в теперішній економічній ситуації, як показала практика в довготривалому періоді, валюта надійніше. Да і ставки уже зовсім не ті, як у міхалича були по 24% на залишок по карті, чи безналохові строкові депо ))) Ех... ото були пікнічки )
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Вів 02 лип, 2019 13:39
Цей ризиковий інструмент вже четвертий рік нормально працює.
Ставка грязними від 17,5% до 18,5% наразі.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 02 лип, 2019 14:01
Скупердяй
Вітання старожилам!
куди путь держите зараз
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 02 лип, 2019 14:10
І Вам вітання. Кантуюсь на валютних депо, очікую погіршення в ставок, і вже подумую вкластися в нерухомість, але вже по нерухомісті також час солодких цін пройшов )))
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Вів 02 лип, 2019 14:23
Воно на сьогоднішній день виглядає привабливо, але гривня до себе довіру підірвала, хоча якщо буде дійсний зріст економіки, а не тільки на папері, тоді можна буде і подумати )))
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Вів 02 лип, 2019 18:17
Re: Укрексiмбанк
Покупка в Розетке на Петровке на кассе выдачи через железный терминал прошла с
МСС 5399 , что согласно Правилам
Додано: Вів 02 лип, 2019 20:21
Було б чим вихвалятися
У Миколаєві презентували 23 пасажирські автобуси МАЗ 206086, які були придбані містом на умовах фінансового лізингу від ТОВ «Ексімлізинг» – фінансової установи, заснованої за участі АТ «Укрексімбанк».
Тобто, український державний банк для українського міста закупив білоруські автобуси і це подає як досягнення
Навіть не уявляю чогось подібного в Білорусі...
Додано: Вів 02 лип, 2019 20:29
Re: Укрексiмбанк
Додано: Вів 02 лип, 2019 21:20
Надо было выбивать малопроцентный кредит от беларусского банка.
Наш укрэксим должен давать в долг под нашу продуктцию, для этого он типа и создан. Это же основы.
|