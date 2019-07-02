RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 772773774775

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 301
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:27

Re: Укрексiмбанк

  curiousobro написав:Наш укрэксим должен давать в долг под нашу продуктцию, для этого он типа и создан.
Ошибаетесь уважаемый! Как правоприемник на территории Украины Внешэкономбанка - Укрэксимбанк создавался для обеспечения проведения расчетов за ЭКСПОРТНО - ИМПОРТНЫЕ операции (что и зафиксировано в его названии)!!! А что же как не ИМПОРТ - поставка энтих белорусских автобусов? :mrgreen: Так что все согласно уставу банка!
Востаннє редагувалось Flamingo в Вів 02 лип, 2019 21:28, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2304
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:28

Re: Укрексiмбанк

  curiousobro написав:для этого он типа и создан

Нее, ЭксИм заточен под экспортно-импортные отношения :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28626
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2298 раз.
Подякували: 3315 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:41

Re: Укрексiмбанк

1. Богдан.
2. Еталон (заводи в Борисполі та Чернігові).
3. І-VAN.
4. Електрон.
5. АТАМАН (Черкаський автобус).
А ексім фінансує робочі місця в Білорусі.
Цитата лаврова...
V2
4
 
Повідомлень: 6108
З нами з: 03.07.09
Подякував: 231 раз.
Подякували: 958 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:20

  Flamingo написав:
  curiousobro написав:Наш укрэксим должен давать в долг под нашу продуктцию, для этого он типа и создан.
Ошибаетесь уважаемый! Как правоприемник на территории Украины Внешэкономбанка - Укрэксимбанк создавался для обеспечения проведения расчетов за ЭКСПОРТНО - ИМПОРТНЫЕ операции (что и зафиксировано в его названии)!!! А что же как не ИМПОРТ - поставка энтих белорусских автобусов? :mrgreen: Так что все согласно уставу банка!

Ну кроме названия есть какбы гос интересы.

Профинансировать сделку закупки импорта современной роботизированной линии или высокоточных станков для ракетного и ТД производства,которые заказываются поштучно под железобетонные гарантии - этот импорт он должен кредитовать.

Импорт автобусов Беларуси за счёт кредитных денег Украины? Кому-то хорошо откашляли за это. Так и живем
curiousobro
 
Повідомлень: 2134
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 772773774775
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gost2013, J, kostya77 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13920)
02.07.2019 23:56
Рынок ОВГЗ (906)
02.07.2019 23:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.