Flamingo написав: curiousobro написав:
Наш укрэксим должен давать в долг под нашу продуктцию, для этого он типа и создан.
Ошибаетесь уважаемый! Как правоприемник на территории Украины Внешэкономбанка - Укрэксимбанк создавался для обеспечения проведения расчетов за ЭКСПОРТНО - ИМПОРТНЫЕ операции (что и зафиксировано в его названии)!!! А что же как не ИМПОРТ - поставка энтих белорусских автобусов?
Так что все согласно уставу банка!
Ну кроме названия есть какбы гос интересы.
Профинансировать сделку закупки импорта современной роботизированной линии или высокоточных станков для ракетного и ТД производства,которые заказываются поштучно под железобетонные гарантии - этот импорт он должен кредитовать.
Импорт автобусов Беларуси за счёт кредитных денег Украины? Кому-то хорошо откашляли за это. Так и живем