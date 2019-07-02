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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лип, 2019 21:27
curiousobro написав:
Наш укрэксим должен давать в долг под нашу продуктцию, для этого он типа и создан.
Ошибаетесь уважаемый! Как правоприемник на территории Украины Внешэкономбанка - Укрэксимбанк создавался для обеспечения проведения расчетов за ЭКСПОРТНО - ИМПОРТНЫЕ операции (что и зафиксировано в его названии)!!! А что же как не ИМПОРТ - поставка энтих белорусских автобусов?
Так что все согласно уставу банка!
Востаннє редагувалось Flamingo
в Вів 02 лип, 2019 21:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 21:28
curiousobro написав:
для этого он типа и создан
Нее, ЭксИм заточен под экспортно-импортные отношения
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 02 лип, 2019 21:41
1. Богдан.
2. Еталон (заводи в Борисполі та Чернігові).
3. І-VAN.
4. Електрон.
5. АТАМАН (Черкаський автобус).
А ексім фінансує робочі місця в Білорусі.
Цитата лаврова...
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Додано: Вів 02 лип, 2019 22:20
Flamingo написав: curiousobro написав:
Наш укрэксим должен давать в долг под нашу продуктцию, для этого он типа и создан.
Ошибаетесь уважаемый! Как правоприемник на территории Украины Внешэкономбанка - Укрэксимбанк создавался для обеспечения проведения расчетов за ЭКСПОРТНО - ИМПОРТНЫЕ операции (что и зафиксировано в его названии)!!! А что же как не ИМПОРТ - поставка энтих белорусских автобусов?
Так что все согласно уставу банка!
Ну кроме названия есть какбы гос интересы.
Профинансировать сделку закупки импорта современной роботизированной линии или высокоточных станков для ракетного и ТД производства,которые заказываются поштучно под железобетонные гарантии - этот импорт он должен кредитовать.
Импорт автобусов Беларуси за счёт кредитных денег Украины? Кому-то хорошо откашляли за это. Так и живем
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Додано: Сер 03 лип, 2019 04:30
curiousobro написав:
Импорт автобусов Беларуси за счёт кредитных денег Украины? Кому-то хорошо откашляли за это. Так и живем
Знаете у меня тоже богатая фантазия и я тоже могу бросаться громкими словами. Но давайте вместо бурного фантазирования и писания чуши, перечитаем вместе саму новость по ссылке. Из неё мы узнаем, что это была закупка в рамках программ правительств двух стран, позволяющих экономить средства местных бюджетов. В стать нет ни слова о покупке денег за кредитные средства Украины. Это лизинг,т.е. покупка с передачей в аренду с правом выкупа по ходу эксплуатации. Т.е. я вангую что укрэксимлизинг покупая автобусы платил "своими", а не кредитными. Но даже если он брал кредит, для местного бюджета все равно есть экономия. А просты николаевцев уже завтра смогут ощутить комфорт от поездок в этих автобусах.
А закупка роботизированных систем сборки это конечно хорошо, но укрэксимлизинг подобными вещами не занимается, потому как это несколько другая сфера деятельности. Но думаю если какой-то условный Богдан в рамках модернизации и подготовленой программы с ТЭО и обеспечением обратился бы к банку за кредитом - почему вы думаете что банк бы в таком кредите отказал? Только это не имеет никакого отношения к укрэксимлизингу у которого свои цели и задачи. С другой стороны - ну есть в Запорожье на автозазе роботизированная линия сборки и что? Думаете много машин делает Запорожье? А профинансировал закупку много чего в свое время на автозазе именно государственный Укрексимбанк и теперь имеет многолетний не возвращаемый огромный долг. А где сам автозаз? Правильно банкротится. И большая часть долга по итогу будет списана в убыток банка. А знаете как интересно получается - имея ещё и гораздо меньший долг по кредиту перед ОТП - автозаз гасит именно ему кредит, хотя мог бы и государственному банку. Ведь предприятие то не венгерское
. Но это так мысли вслух, что иногда получается не то чего хочется даже если все выглядит так как надо. А с поставкой автобусов, если укрэксимлизинг занимается подобными вещами он не станет покупать роботизированные линии сборки, равно как и медикаменты, пшеницу и много прочих вещей, потому как не его профиль. Поэтому читая новость давайте просто порадуемся за николаевцев, которые будут ездить в комфортабельных автобусах (из статьи я понял что это именно так), а политические холивары и теории заговоров с откатами оставим для ватников, вишиватников и прочих всепропальщиков на сайтах типа корреспондент.нет, укрправда и т.п.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 04:53
Flamingo написав: curiousobro написав:
Импорт автобусов Беларуси за счёт кредитных денег Украины? Кому-то хорошо откашляли за это. Так и живем
Знаете у меня тоже богатая фантазия и я тоже могу бросаться громкими словами. Но давайте вместо бурного фантазирования и писания чуши, перечитаем вместе саму новость по ссылке. Из неё мы узнаем, что это была закупка в рамках программ правительств двух стран, позволяющих экономить средства местных бюджетов. В стать нет ни слова о покупке денег за кредитные средства Украины. Это лизинг,т.е. покупка с передачей в аренду с правом выкупа по ходу эксплуатации. Т.е. я вангую что укрэксимлизинг покупая автобусы платил "своими", а не кредитными. Но даже если он брал кредит, для местного бюджета все равно есть экономия. А просты николаевцев уже завтра смогут ощутить комфорт от поездок в этих автобусах.
А закупка роботизированных систем сборки это конечно хорошо, но укрэксимлизинг подобными вещами не занимается, потому как это несколько другая сфера деятельности. Но думаю если какой-то условный Богдан в рамках модернизации и подготовленой программы с ТЭО и обеспечением обратился бы к банку за кредитом - почему вы думаете что банк бы в таком кредите отказал? Только это не имеет никакого отношения к укрэксимлизингу у которого свои цели и задачи. С другой стороны - ну есть в Запорожье на автозазе роботизированная линия сборки и что? Думаете много машин делает Запорожье? А профинансировал закупку много чего в свое время на автозазе именно государственный Укрексимбанк и теперь имеет многолетний не возвращаемый огромный долг. А где сам автозаз? Правильно банкротится. И большая часть долга по итогу будет списана в убыток банка. А знаете как интересно получается - имея ещё и гораздо меньший долг по кредиту перед ОТП - автозаз гасит именно ему кредит, хотя мог бы и государственному банку. Ведь предприятие то не венгерское
. Но это так мысли вслух, что иногда получается не то чего хочется даже если все выглядит так как надо. А с поставкой автобусов, если укрэксимлизинг занимается подобными вещами он не станет покупать роботизированные линии сборки, равно как и медикаменты, пшеницу и много прочих вещей, потому как не его профиль. Поэтому читая новость давайте просто порадуемся за николаевцев, которые будут ездить в комфортабельных автобусах (из статьи я понял что это именно так), а политические холивары и теории заговоров с откатами оставим для ватников, вишиватников и прочих всепропальщиков на сайтах типа корреспондент.нет, укрправда и т.п.
Увлеклись,а как же здоровый сон?
никому не верю
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Додано: Сер 03 лип, 2019 07:09
Да какой сон?
Никто и не ложился.
Все радуемся возвращению Скупи)
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guntherhouse777
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Додано: Сер 03 лип, 2019 07:32
Flamingo написав:
Но думаю если какой-то условный Богдан в рамках модернизации и подготовленой программы с ТЭО и обеспечением обратился бы к банку за кредитом - почему вы думаете что банк бы в таком кредите отказал?
Эксим богдану и так нормально "реструктуризировал"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 03 лип, 2019 07:39
guntherhouse777 написав:
Да какой сон?
Никто и не ложился.
Все радуемся возвращению Скупи)
При всем уважении к Скупи, у мну несколько иная причина
Когда внук вдруг ночью просыпается, то просит: "Деда, полежи со мной!" Вот пока он опять не заснет есть 15-20 минут "свинку" накормить - форум почитать...
Ну и дальше в здоровый сон.
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Flamingo
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