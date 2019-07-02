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банках (гарне і погане) / Укрексiмбанк Укрексiмбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 772773774775 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 301 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 36 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 38 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 84 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 65 Всього голосів : 301 Додано: Вів 02 лип, 2019 21:27 Re: Укрексiмбанк curiousobro написав: Наш укрэксим должен давать в долг под нашу продуктцию, для этого он типа и создан. Наш укрэксим должен давать в долг под нашу продуктцию, для этого он типа и создан. Ошибаетесь уважаемый! Как правоприемник на территории Украины Внешэкономбанка - Укрэксимбанк создавался для обеспечения проведения расчетов за ЭКСПОРТНО - ИМПОРТНЫЕ операции (что и зафиксировано в его названии)!!! А что же как не ИМПОРТ - поставка энтих белорусских автобусов? Так что все согласно уставу банка! Ошибаетесь уважаемый! Как правоприемник на территории Украины Внешэкономбанка - Укрэксимбанк создавался для обеспечения проведения расчетов за ЭКСПОРТНО - ИМПОРТНЫЕ операции (что и зафиксировано в его названии)!!! А что же как не ИМПОРТ - поставка энтих белорусских автобусов?Так что все согласно уставу банка! Востаннє редагувалось Flamingo в Вів 02 лип, 2019 21:28, всього редагувалось 1 раз. Flamingo

Повідомлень: 2308 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 21:28 Re: Укрексiмбанк curiousobro написав: для этого он типа и создан для этого он типа и создан

Нее, ЭксИм заточен под экспортно-импортные отношения Нее, ЭксИм заточен под экспортно-импортные отношения ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 28627 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2298 раз. Подякували: 3316 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 21:41 Re: Укрексiмбанк 1. Богдан.

2. Еталон (заводи в Борисполі та Чернігові).

3. І-VAN.

4. Електрон.

5. АТАМАН (Черкаський автобус).

А ексім фінансує робочі місця в Білорусі.

Цитата лаврова... V2 4 Повідомлень: 6108 З нами з: 03.07.09 Подякував: 231 раз. Подякували: 958 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 22:20 Flamingo написав: curiousobro написав: Наш укрэксим должен давать в долг под нашу продуктцию, для этого он типа и создан. Наш укрэксим должен давать в долг под нашу продуктцию, для этого он типа и создан. Ошибаетесь уважаемый! Как правоприемник на территории Украины Внешэкономбанка - Укрэксимбанк создавался для обеспечения проведения расчетов за ЭКСПОРТНО - ИМПОРТНЫЕ операции (что и зафиксировано в его названии)!!! А что же как не ИМПОРТ - поставка энтих белорусских автобусов? Так что все согласно уставу банка! Ошибаетесь уважаемый! Как правоприемник на территории Украины Внешэкономбанка - Укрэксимбанк создавался для обеспечения проведения расчетов за ЭКСПОРТНО - ИМПОРТНЫЕ операции (что и зафиксировано в его названии)!!! А что же как не ИМПОРТ - поставка энтих белорусских автобусов?Так что все согласно уставу банка!

Ну кроме названия есть какбы гос интересы.



Профинансировать сделку закупки импорта современной роботизированной линии или высокоточных станков для ракетного и ТД производства,которые заказываются поштучно под железобетонные гарантии - этот импорт он должен кредитовать.



Импорт автобусов Беларуси за счёт кредитных денег Украины? Кому-то хорошо откашляли за это. Так и живем Ну кроме названия есть какбы гос интересы.Профинансировать сделку закупки импорта современной роботизированной линии или высокоточных станков для ракетного и ТД производства,которые заказываются поштучно под железобетонные гарантии - этот импорт он должен кредитовать.Импорт автобусов Беларуси за счёт кредитных денег Украины? Кому-то хорошо откашляли за это. Так и живем curiousobro Повідомлень: 2134 З нами з: 21.07.17 Подякував: 40 раз. Подякували: 299 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 04:30 curiousobro написав:

Импорт автобусов Беларуси за счёт кредитных денег Украины? Кому-то хорошо откашляли за это. Так и живем Импорт автобусов Беларуси за счёт кредитных денег Украины? Кому-то хорошо откашляли за это. Так и живем

Знаете у меня тоже богатая фантазия и я тоже могу бросаться громкими словами. Но давайте вместо бурного фантазирования и писания чуши, перечитаем вместе саму новость по ссылке. Из неё мы узнаем, что это была закупка в рамках программ правительств двух стран, позволяющих экономить средства местных бюджетов. В стать нет ни слова о покупке денег за кредитные средства Украины. Это лизинг,т.е. покупка с передачей в аренду с правом выкупа по ходу эксплуатации. Т.е. я вангую что укрэксимлизинг покупая автобусы платил "своими", а не кредитными. Но даже если он брал кредит, для местного бюджета все равно есть экономия. А просты николаевцев уже завтра смогут ощутить комфорт от поездок в этих автобусах.

А закупка роботизированных систем сборки это конечно хорошо, но укрэксимлизинг подобными вещами не занимается, потому как это несколько другая сфера деятельности. Но думаю если какой-то условный Богдан в рамках модернизации и подготовленой программы с ТЭО и обеспечением обратился бы к банку за кредитом - почему вы думаете что банк бы в таком кредите отказал? Только это не имеет никакого отношения к укрэксимлизингу у которого свои цели и задачи. С другой стороны - ну есть в Запорожье на автозазе роботизированная линия сборки и что? Думаете много машин делает Запорожье? А профинансировал закупку много чего в свое время на автозазе именно государственный Укрексимбанк и теперь имеет многолетний не возвращаемый огромный долг. А где сам автозаз? Правильно банкротится. И большая часть долга по итогу будет списана в убыток банка. А знаете как интересно получается - имея ещё и гораздо меньший долг по кредиту перед ОТП - автозаз гасит именно ему кредит, хотя мог бы и государственному банку. Ведь предприятие то не венгерское . Но это так мысли вслух, что иногда получается не то чего хочется даже если все выглядит так как надо. А с поставкой автобусов, если укрэксимлизинг занимается подобными вещами он не станет покупать роботизированные линии сборки, равно как и медикаменты, пшеницу и много прочих вещей, потому как не его профиль. Поэтому читая новость давайте просто порадуемся за николаевцев, которые будут ездить в комфортабельных автобусах (из статьи я понял что это именно так), а политические холивары и теории заговоров с откатами оставим для ватников, вишиватников и прочих всепропальщиков на сайтах типа корреспондент.нет, укрправда и т.п. Знаете у меня тоже богатая фантазия и я тоже могу бросаться громкими словами. Но давайте вместо бурного фантазирования и писания чуши, перечитаем вместе саму новость по ссылке. Из неё мы узнаем, что это была закупка в рамках программ правительств двух стран, позволяющих экономить средства местных бюджетов. В стать нет ни слова о покупке денег за кредитные средства Украины. Это лизинг,т.е. покупка с передачей в аренду с правом выкупа по ходу эксплуатации. Т.е. я вангую что укрэксимлизинг покупая автобусы платил "своими", а не кредитными. Но даже если он брал кредит, для местного бюджета все равно есть экономия. А просты николаевцев уже завтра смогут ощутить комфорт от поездок в этих автобусах.А закупка роботизированных систем сборки это конечно хорошо, но укрэксимлизинг подобными вещами не занимается, потому как это несколько другая сфера деятельности. Но думаю если какой-то условный Богдан в рамках модернизации и подготовленой программы с ТЭО и обеспечением обратился бы к банку за кредитом - почему вы думаете что банк бы в таком кредите отказал? Только это не имеет никакого отношения к укрэксимлизингу у которого свои цели и задачи. С другой стороны - ну есть в Запорожье на автозазе роботизированная линия сборки и что? Думаете много машин делает Запорожье? А профинансировал закупку много чего в свое время на автозазе именно государственный Укрексимбанк и теперь имеет многолетний не возвращаемый огромный долг. А где сам автозаз? Правильно банкротится. И большая часть долга по итогу будет списана в убыток банка. А знаете как интересно получается - имея ещё и гораздо меньший долг по кредиту перед ОТП - автозаз гасит именно ему кредит, хотя мог бы и государственному банку. Ведь предприятие то не венгерское. Но это так мысли вслух, что иногда получается не то чего хочется даже если все выглядит так как надо. А с поставкой автобусов, если укрэксимлизинг занимается подобными вещами он не станет покупать роботизированные линии сборки, равно как и медикаменты, пшеницу и много прочих вещей, потому как не его профиль. Поэтому читая новость давайте просто порадуемся за николаевцев, которые будут ездить в комфортабельных автобусах (из статьи я понял что это именно так), а политические холивары и теории заговоров с откатами оставим для ватников, вишиватников и прочих всепропальщиков на сайтах типа корреспондент.нет, укрправда и т.п. Flamingo

Повідомлень: 2308 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 04:53 Flamingo написав: curiousobro написав:

Импорт автобусов Беларуси за счёт кредитных денег Украины? Кому-то хорошо откашляли за это. Так и живем Импорт автобусов Беларуси за счёт кредитных денег Украины? Кому-то хорошо откашляли за это. Так и живем

Знаете у меня тоже богатая фантазия и я тоже могу бросаться громкими словами. Но давайте вместо бурного фантазирования и писания чуши, перечитаем вместе саму новость по ссылке. Из неё мы узнаем, что это была закупка в рамках программ правительств двух стран, позволяющих экономить средства местных бюджетов. В стать нет ни слова о покупке денег за кредитные средства Украины. Это лизинг,т.е. покупка с передачей в аренду с правом выкупа по ходу эксплуатации. Т.е. я вангую что укрэксимлизинг покупая автобусы платил "своими", а не кредитными. Но даже если он брал кредит, для местного бюджета все равно есть экономия. А просты николаевцев уже завтра смогут ощутить комфорт от поездок в этих автобусах.

А закупка роботизированных систем сборки это конечно хорошо, но укрэксимлизинг подобными вещами не занимается, потому как это несколько другая сфера деятельности. Но думаю если какой-то условный Богдан в рамках модернизации и подготовленой программы с ТЭО и обеспечением обратился бы к банку за кредитом - почему вы думаете что банк бы в таком кредите отказал? Только это не имеет никакого отношения к укрэксимлизингу у которого свои цели и задачи. С другой стороны - ну есть в Запорожье на автозазе роботизированная линия сборки и что? Думаете много машин делает Запорожье? А профинансировал закупку много чего в свое время на автозазе именно государственный Укрексимбанк и теперь имеет многолетний не возвращаемый огромный долг. А где сам автозаз? Правильно банкротится. И большая часть долга по итогу будет списана в убыток банка. А знаете как интересно получается - имея ещё и гораздо меньший долг по кредиту перед ОТП - автозаз гасит именно ему кредит, хотя мог бы и государственному банку. Ведь предприятие то не венгерское . Но это так мысли вслух, что иногда получается не то чего хочется даже если все выглядит так как надо. А с поставкой автобусов, если укрэксимлизинг занимается подобными вещами он не станет покупать роботизированные линии сборки, равно как и медикаменты, пшеницу и много прочих вещей, потому как не его профиль. Поэтому читая новость давайте просто порадуемся за николаевцев, которые будут ездить в комфортабельных автобусах (из статьи я понял что это именно так), а политические холивары и теории заговоров с откатами оставим для ватников, вишиватников и прочих всепропальщиков на сайтах типа корреспондент.нет, укрправда и т.п. Знаете у меня тоже богатая фантазия и я тоже могу бросаться громкими словами. Но давайте вместо бурного фантазирования и писания чуши, перечитаем вместе саму новость по ссылке. Из неё мы узнаем, что это была закупка в рамках программ правительств двух стран, позволяющих экономить средства местных бюджетов. В стать нет ни слова о покупке денег за кредитные средства Украины. Это лизинг,т.е. покупка с передачей в аренду с правом выкупа по ходу эксплуатации. Т.е. я вангую что укрэксимлизинг покупая автобусы платил "своими", а не кредитными. Но даже если он брал кредит, для местного бюджета все равно есть экономия. А просты николаевцев уже завтра смогут ощутить комфорт от поездок в этих автобусах.А закупка роботизированных систем сборки это конечно хорошо, но укрэксимлизинг подобными вещами не занимается, потому как это несколько другая сфера деятельности. Но думаю если какой-то условный Богдан в рамках модернизации и подготовленой программы с ТЭО и обеспечением обратился бы к банку за кредитом - почему вы думаете что банк бы в таком кредите отказал? Только это не имеет никакого отношения к укрэксимлизингу у которого свои цели и задачи. С другой стороны - ну есть в Запорожье на автозазе роботизированная линия сборки и что? Думаете много машин делает Запорожье? А профинансировал закупку много чего в свое время на автозазе именно государственный Укрексимбанк и теперь имеет многолетний не возвращаемый огромный долг. А где сам автозаз? Правильно банкротится. И большая часть долга по итогу будет списана в убыток банка. А знаете как интересно получается - имея ещё и гораздо меньший долг по кредиту перед ОТП - автозаз гасит именно ему кредит, хотя мог бы и государственному банку. Ведь предприятие то не венгерское. Но это так мысли вслух, что иногда получается не то чего хочется даже если все выглядит так как надо. А с поставкой автобусов, если укрэксимлизинг занимается подобными вещами он не станет покупать роботизированные линии сборки, равно как и медикаменты, пшеницу и много прочих вещей, потому как не его профиль. Поэтому читая новость давайте просто порадуемся за николаевцев, которые будут ездить в комфортабельных автобусах (из статьи я понял что это именно так), а политические холивары и теории заговоров с откатами оставим для ватников, вишиватников и прочих всепропальщиков на сайтах типа корреспондент.нет, укрправда и т.п.

Увлеклись,а как же здоровый сон? Увлеклись,а как же здоровый сон? никому не верю sens

Повідомлень: 11485 З нами з: 12.09.13 Подякував: 31 раз. Подякували: 660 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 07:09 Да какой сон?

Никто и не ложился.

Все радуемся возвращению Скупи) guntherhouse777 Повідомлень: 3960 З нами з: 30.01.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 271 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 07:32 Flamingo написав: Но думаю если какой-то условный Богдан в рамках модернизации и подготовленой программы с ТЭО и обеспечением обратился бы к банку за кредитом - почему вы думаете что банк бы в таком кредите отказал? Но думаю если какой-то условный Богдан в рамках модернизации и подготовленой программы с ТЭО и обеспечением обратился бы к банку за кредитом - почему вы думаете что банк бы в таком кредите отказал?

Эксим богдану и так нормально "реструктуризировал" Эксим богдану и так нормально "реструктуризировал" Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8713 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6119 раз. Подякували: 2389 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 07:39 guntherhouse777 написав: Да какой сон?

Никто и не ложился.

Все радуемся возвращению Скупи) Да какой сон?Никто и не ложился.Все радуемся возвращению Скупи)

При всем уважении к Скупи, у мну несколько иная причина Когда внук вдруг ночью просыпается, то просит: "Деда, полежи со мной!" Вот пока он опять не заснет есть 15-20 минут "свинку" накормить - форум почитать... Ну и дальше в здоровый сон. При всем уважении к Скупи, у мну несколько иная причинаКогда внук вдруг ночью просыпается, то просит: "Деда, полежи со мной!" Вот пока он опять не заснет есть 15-20 минут "свинку" накормить - форум почитать...Ну и дальше в здоровый сон. Flamingo

Повідомлень: 2308 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 772773774775 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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