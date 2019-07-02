Думаю поскольку тут затронуты и интересы местных бюджетов и межправительственные программы к выбору самих автобусов подходили очень щепетильно. А учитывая, что требования в ЕС довольно жёсткие, не факт что зазовские автобусы, закупи Николаев именно их, получились бы дешевле белорусских. С другой стороны как говорит моя мама: "Після бою кулаками не машуть". Что сделано то сделано, теперь надо эффективно использовать то что уже по лизингу получено.
V2 написав:Flamingo А так би додана вартість залишилась в Україні - з робочими місцями, заробітною платою своїх людей та відрахуванням до бюджету
а толку? на нее, что для вас бы что-то сделали из этой доданой вартости? ) все равно бы ее другой чиновник забрал себе под каким-то соусом )
Даже если бы чиновник что-то забрал под каким-то соусом часть (я практически не сомневаюсь,что они и так это сделали здесь), у покупки украинской продукции есть целая плеяда преимуществ: - валюта не уходит из страны - мультипликатор продукции машиностроения работает на страну (смежники имеют работу) - работа по послепродажному сопровождению остается в стране
Итого валюта ушла сейчас, мы сработали на мультипликатор беларусов и работу по послепродажному обслуживанию туда же отдали (валюта будет туды течь еще долго)
В итоге беларусы немного компенсировали проценты по кредиту, за счет этого сохранив себе кучу рабочих мест.
Если все это спонсируется украинским державным банком (он владеет этим лизингом)