Думаю поскольку тут затронуты и интересы местных бюджетов и межправительственные программы к выбору самих автобусов подходили очень щепетильно. А учитывая, что требования в ЕС довольно жёсткие, не факт что зазовские автобусы, закупи Николаев именно их, получились бы дешевле белорусских. С другой стороны как говорит моя мама: "Після бою кулаками не машуть". Что сделано то сделано, теперь надо эффективно использовать то что уже по лизингу получено.
V2 написав:Flamingo А так би додана вартість залишилась в Україні - з робочими місцями, заробітною платою своїх людей та відрахуванням до бюджету
а толку? на нее, что для вас бы что-то сделали из этой доданой вартости? ) все равно бы ее другой чиновник забрал себе под каким-то соусом )
Даже если бы чиновник что-то забрал под каким-то соусом часть (я практически не сомневаюсь,что они и так это сделали здесь), у покупки украинской продукции есть целая плеяда преимуществ: - валюта не уходит из страны - мультипликатор продукции машиностроения работает на страну (смежники имеют работу) - работа по послепродажному сопровождению остается в стране
Итого валюта ушла сейчас, мы сработали на мультипликатор беларусов и работу по послепродажному обслуживанию туда же отдали (валюта будет туды течь еще долго)
В итоге беларусы немного компенсировали проценты по кредиту, за счет этого сохранив себе кучу рабочих мест.
Если все это спонсируется украинским державным банком (он владеет этим лизингом)
Да чего обидного то? По вашей логике поляки должны волосы на одном месте рвать, из-за того что купили украинские ЗАЗы . В мире уже давно все глобализуется и эти сказки про "мультипликаторы" хороши для местных "тепличных" предприятий. Производите конкурентную продукцию и торгуйте ней на здоровье. Прошлой осенью в "электричке" с Варшавы в Нови-Двур-Мазовецки (небольшой городок в 60 км от столицы рядом с которым находится аэропорт Модлин из которого летают лоукостеры) я восхищаясь какой же комфортабельный поезд меня везет за заметил надпись, что данный поезд получен по лизинговой программе, поддерживаемой и финансируемой ЕС, а сам поезд построен за пределами Речи Посполитой. И вот тогда мне действительно стало обидно, что а нас такого комфорта нет. И не скоро будет. А ездить приходится на "богданах", "иванах" и прочих "аНАХ". Ну и на древних электричках "улучшенных" УЗ. Это реально обидно. А из-за того что николаевцы сработали с белорусами при помощи Симы - ну ни разу не обидно.