Додано: Сер 03 лип, 2019 11:16

V2 написав: з.і. за державу образливо з.і. за державу образливо

Да чего обидного то? По вашей логике поляки должны волосы на одном месте рвать, из-за того что купили украинские ЗАЗы. В мире уже давно все глобализуется и эти сказки про "мультипликаторы" хороши для местных "тепличных" предприятий. Производите конкурентную продукцию и торгуйте ней на здоровье. Прошлой осенью в "электричке" с Варшавы в Нови-Двур-Мазовецки (небольшой городок в 60 км от столицы рядом с которым находится аэропорт Модлин из которого летают лоукостеры) я восхищаясь какой же комфортабельный поезд меня везет за заметил надпись, что данный поезд получен по лизинговой программе, поддерживаемой и финансируемой ЕС, а сам поезд построен за пределами Речи Посполитой. И вот тогда мне действительно стало обидно, что а нас такого комфорта нет. И не скоро будет. А ездить приходится на "богданах", "иванах" и прочих "аНАХ". Ну и на древних электричках "улучшенных" УЗ. Это реально обидно. А из-за того что николаевцы сработали с белорусами при помощи Симы - ну ни разу не обидно.