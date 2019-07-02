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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 773774775776

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 301
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:00

  V2 написав:
Щодо автобусів - Ексім міг так само профінансувати сусідів миколаївців - той же заз, чиї автобуси-аналоги маза успішно працюють, наприклад, в Польщі
https://www.autocentre.ua/ua/kommerches ... 56811.html

Думаю поскольку тут затронуты и интересы местных бюджетов и межправительственные программы к выбору самих автобусов подходили очень щепетильно. А учитывая, что требования в ЕС довольно жёсткие, не факт что зазовские автобусы, закупи Николаев именно их, получились бы дешевле белорусских. С другой стороны как говорит моя мама: "Після бою кулаками не машуть". Что сделано то сделано, теперь надо эффективно использовать то что уже по лизингу получено.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:15

Flamingo
А так би додана вартість залишилась в Україні - з робочими місцями, заробітною платою своїх людей та відрахуванням до бюджету :!:
V2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:27

  V2 написав:Flamingo
А так би додана вартість залишилась в Україні - з робочими місцями, заробітною платою своїх людей та відрахуванням до бюджету :!:


а толку? на нее, что для вас бы что-то сделали из этой доданой вартости? ) все равно бы ее другой чиновник забрал себе под каким-то соусом )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:45

  IMPRINTER написав:
  V2 написав:Flamingo
А так би додана вартість залишилась в Україні - з робочими місцями, заробітною платою своїх людей та відрахуванням до бюджету :!:


а толку? на нее, что для вас бы что-то сделали из этой доданой вартости? ) все равно бы ее другой чиновник забрал себе под каким-то соусом )


Даже если бы чиновник что-то забрал под каким-то соусом часть (я практически не сомневаюсь,что они и так это сделали здесь), у покупки украинской продукции есть целая плеяда преимуществ:
- валюта не уходит из страны
- мультипликатор продукции машиностроения работает на страну (смежники имеют работу)
- работа по послепродажному сопровождению остается в стране

Итого валюта ушла сейчас, мы сработали на мультипликатор беларусов и работу по послепродажному обслуживанию туда же отдали (валюта будет туды течь еще долго)

В итоге беларусы немного компенсировали проценты по кредиту, за счет этого сохранив себе кучу рабочих мест.

Если все это спонсируется украинским державным банком (он владеет этим лизингом)

Выводы делайте сами.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:45

  IMPRINTER написав:
  V2 написав:Flamingo
А так би додана вартість залишилась в Україні - з робочими місцями, заробітною платою своїх людей та відрахуванням до бюджету :!:


а толку? на нее, что для вас бы что-то сделали из этой доданой вартости? ) все равно бы ее другой чиновник забрал себе под каким-то соусом )


А як же "Весна покаже, хто де крав"?

з.і. за державу образливо :(
V2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:16

  V2 написав:з.і. за державу образливо :(

Да чего обидного то? По вашей логике поляки должны волосы на одном месте рвать, из-за того что купили украинские ЗАЗы :). В мире уже давно все глобализуется и эти сказки про "мультипликаторы" хороши для местных "тепличных" предприятий. Производите конкурентную продукцию и торгуйте ней на здоровье. Прошлой осенью в "электричке" с Варшавы в Нови-Двур-Мазовецки (небольшой городок в 60 км от столицы рядом с которым находится аэропорт Модлин из которого летают лоукостеры) я восхищаясь какой же комфортабельный поезд меня везет за заметил надпись, что данный поезд получен по лизинговой программе, поддерживаемой и финансируемой ЕС, а сам поезд построен за пределами Речи Посполитой. И вот тогда мне действительно стало обидно, что а нас такого комфорта нет. И не скоро будет. А ездить приходится на "богданах", "иванах" и прочих "аНАХ". Ну и на древних электричках "улучшенных" УЗ. Это реально обидно. А из-за того что николаевцы сработали с белорусами при помощи Симы - ну ни разу не обидно. :evil:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:32

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:Производите конкурентную продукцию и торгуйте ней на здоровье


Корупційний фактор нівелює всі сказані Вами речі :(
V2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:25

Перепрошую, підкажіть будь ласка - а Visa (саме Visa) Gold або Platinum для карток під депозити уже не пропонується? Цікавить саме з досвіду, бо в оприлюднених тарифах тільки MasterCard лишилися...
lerook
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:27

lerook
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V2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:38

  V2 написав:lerook
Пропонується як додаткова до Мастера.

... но не бесплатно :(
Flamingo
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