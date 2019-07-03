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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 774775776777

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 301
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 00:26

V2 При придбанні білоруських автобусів у кредит держава (Білорусь) компенсовує близько половини кредитної ставки, а покупець сплачує лише половину відсотків за кредитом. "Укрексімбанк" при придбанні білоруських автобусів на умовах фінансового лізингу дає можливість придбати дешевше автобуси за рахунок покриття частини процентної ставки урядом Білорусі і ще щось заробити на фінансуванні лізингу. На жаль, Україна не відшкодовує частину вартості кредиту при придбанні автобусів вітчизняного виробництва, а Білорусь у такий спосіб підтримує свого виробника і здешевлює його продукцію як для покупців на внутрішньому ринку, так і закордоном. Тому при однаковій якості і комплектуванні білоруські автобуси завжди будуть дешевшими від українських мінімум на 10% при придбанні у кредит (лізинг) в Україні за рахунок компенсації відсоткової ставки урядом Білорусі. "Укрексімбанк" через свою лізингову компанію фінансує і супроводжує такі операції і отримує свою маржу.
Sanio
 
Повідомлень: 818
З нами з: 03.09.14
Подякував: 22 раз.
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  #<1 ... 774775776777
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