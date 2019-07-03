Додано: Чет 04 лип, 2019 00:26
V2 При придбанні білоруських автобусів у кредит держава (Білорусь) компенсовує близько половини кредитної ставки, а покупець сплачує лише половину відсотків за кредитом. "Укрексімбанк" при придбанні білоруських автобусів на умовах фінансового лізингу дає можливість придбати дешевше автобуси за рахунок покриття частини процентної ставки урядом Білорусі і ще щось заробити на фінансуванні лізингу. На жаль, Україна не відшкодовує частину вартості кредиту при придбанні автобусів вітчизняного виробництва, а Білорусь у такий спосіб підтримує свого виробника і здешевлює його продукцію як для покупців на внутрішньому ринку, так і закордоном. Тому при однаковій якості і комплектуванні білоруські автобуси завжди будуть дешевшими від українських мінімум на 10% при придбанні у кредит (лізинг) в Україні за рахунок компенсації відсоткової ставки урядом Білорусі. "Укрексімбанк" через свою лізингову компанію фінансує і супроводжує такі операції і отримує свою маржу.