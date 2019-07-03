|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лип, 2019 00:26
V2 При придбанні білоруських автобусів у кредит держава (Білорусь) компенсовує близько половини кредитної ставки, а покупець сплачує лише половину відсотків за кредитом. "Укрексімбанк" при придбанні білоруських автобусів на умовах фінансового лізингу дає можливість придбати дешевше автобуси за рахунок покриття частини процентної ставки урядом Білорусі і ще щось заробити на фінансуванні лізингу. На жаль, Україна не відшкодовує частину вартості кредиту при придбанні автобусів вітчизняного виробництва, а Білорусь у такий спосіб підтримує свого виробника і здешевлює його продукцію як для покупців на внутрішньому ринку, так і закордоном. Тому при однаковій якості і комплектуванні білоруські автобуси завжди будуть дешевшими від українських мінімум на 10% при придбанні у кредит (лізинг) в Україні за рахунок компенсації відсоткової ставки урядом Білорусі. "Укрексімбанк" через свою лізингову компанію фінансує і супроводжує такі операції і отримує свою маржу.
Додано: Чет 04 лип, 2019 02:01
EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 26.06.2019 !
Додано: Чет 04 лип, 2019 08:34
Sanio
Я це все розумію.
Проблема в тому, що Укрексімбанк - державний банк, який періодично отримує вливання в капітал з державного бюджету.
І замість того, щоб думати комусь з керівного складу про свою "маржу", варто ставити перед собою більш стратегічні цілі та підтримувати вітчизняного виробника!
Додано: Чет 04 лип, 2019 08:50
Как бы роль государства (в данном случае через Укрэксим) заботиться о рабочих местах в стране. Это важнее новых автобусов. Бо если народ беден, то давать ему в пользование что то качественное и дорогое это нонсенс.
Эти 10% экономии в итоге очень дорого обходятся стране.
Додано: Чет 04 лип, 2019 09:38
Роль государства не только в создании рабочих мест. А ещё и во множестве других вопросов - выплата пенсий, пособий, зарплат сотрудникам не производственной сферы и т.п. И платить надо каждый месяц. И делается это за счёт бюджетных средств которые не безграничны и подлежат экономии. В данном случае укрэксим был простой исполнитель заказа бюджетной организации. И у этой организации скорее всего хватало денег на лизинг в пределах межгосударственной программы с Белорусью. А украинское уже получалось дороже. Деятельность любого государства многогранна. И там есть место и импорту и местным закупкам. А с позицией что если народ беден, то не надо ему ездить удобно - можно дойти до предложения пересесть на телеги. Обязательно местного производства. Вы хотите так ездить? Я нет. Потому что живу я здесь и сейчас и комфортные условия мне нужны тоже здесь и сейчас. Иначе из страны станут уезжать не только из-за поиска работы, но и за поиском элементарных человеческих условий жизни
Додано: Чет 04 лип, 2019 09:46
Flamingo
Від закупки вітчизняних автобусів однозначно б виграли бюджети всіх рівнів - і за рахунок податків, які пішли б і на "выплату пенсий, пособий, зарплат сотрудникам не производственной сферы". А ще б - зекономили державі валюту. Плюс, з машинобудівних заводів не звільнялися б працівники, які "станут уезжать ... из-за поиска работы".
Проте, замість здорового глузду перемогла чиясь "маржа"
|