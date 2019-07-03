RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 774775776777

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 301
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
65
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 00:26

V2 При придбанні білоруських автобусів у кредит держава (Білорусь) компенсовує близько половини кредитної ставки, а покупець сплачує лише половину відсотків за кредитом. "Укрексімбанк" при придбанні білоруських автобусів на умовах фінансового лізингу дає можливість придбати дешевше автобуси за рахунок покриття частини процентної ставки урядом Білорусі і ще щось заробити на фінансуванні лізингу. На жаль, Україна не відшкодовує частину вартості кредиту при придбанні автобусів вітчизняного виробництва, а Білорусь у такий спосіб підтримує свого виробника і здешевлює його продукцію як для покупців на внутрішньому ринку, так і закордоном. Тому при однаковій якості і комплектуванні білоруські автобуси завжди будуть дешевшими від українських мінімум на 10% при придбанні у кредит (лізинг) в Україні за рахунок компенсації відсоткової ставки урядом Білорусі. "Укрексімбанк" через свою лізингову компанію фінансує і супроводжує такі операції і отримує свою маржу.
Sanio
 
Повідомлень: 818
З нами з: 03.09.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 02:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 26.06.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 26.06.2019 !

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2009
З нами з: 27.12.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 08:34

Sanio
Я це все розумію.
Проблема в тому, що Укрексімбанк - державний банк, який періодично отримує вливання в капітал з державного бюджету.
І замість того, щоб думати комусь з керівного складу про свою "маржу", варто ставити перед собою більш стратегічні цілі та підтримувати вітчизняного виробника!
V2
4
 
Повідомлень: 6118
З нами з: 03.07.09
Подякував: 232 раз.
Подякували: 960 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 08:50

  Sanio написав: Тому при однаковій якості і комплектуванні білоруські автобуси завжди будуть дешевшими від українських мінімум на 10% при придбанні у кредит (лізинг) в Україні за рахунок компенсації відсоткової ставки урядом Білорусі. "Укрексімбанк" через свою лізингову компанію фінансує і супроводжує такі операції і отримує свою маржу.


Как бы роль государства (в данном случае через Укрэксим) заботиться о рабочих местах в стране. Это важнее новых автобусов. Бо если народ беден, то давать ему в пользование что то качественное и дорогое это нонсенс.
Эти 10% экономии в итоге очень дорого обходятся стране.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2725
З нами з: 24.06.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:38

  Aps написав:
  Sanio написав: Тому при однаковій якості і комплектуванні білоруські автобуси завжди будуть дешевшими від українських мінімум на 10% при придбанні у кредит (лізинг) в Україні за рахунок компенсації відсоткової ставки урядом Білорусі. "Укрексімбанк" через свою лізингову компанію фінансує і супроводжує такі операції і отримує свою маржу.


Как бы роль государства (в данном случае через Укрэксим) заботиться о рабочих местах в стране. Это важнее новых автобусов. Бо если народ беден, то давать ему в пользование что то качественное и дорогое это нонсенс.
Эти 10% экономии в итоге очень дорого обходятся стране.

Роль государства не только в создании рабочих мест. А ещё и во множестве других вопросов - выплата пенсий, пособий, зарплат сотрудникам не производственной сферы и т.п. И платить надо каждый месяц. И делается это за счёт бюджетных средств которые не безграничны и подлежат экономии. В данном случае укрэксим был простой исполнитель заказа бюджетной организации. И у этой организации скорее всего хватало денег на лизинг в пределах межгосударственной программы с Белорусью. А украинское уже получалось дороже. Деятельность любого государства многогранна. И там есть место и импорту и местным закупкам. А с позицией что если народ беден, то не надо ему ездить удобно - можно дойти до предложения пересесть на телеги. Обязательно местного производства. Вы хотите так ездить? Я нет. Потому что живу я здесь и сейчас и комфортные условия мне нужны тоже здесь и сейчас. Иначе из страны станут уезжать не только из-за поиска работы, но и за поиском элементарных человеческих условий жизни
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2323
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 502 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:46

Flamingo
Від закупки вітчизняних автобусів однозначно б виграли бюджети всіх рівнів - і за рахунок податків, які пішли б і на "выплату пенсий, пособий, зарплат сотрудникам не производственной сферы". А ще б - зекономили державі валюту. Плюс, з машинобудівних заводів не звільнялися б працівники, які "станут уезжать ... из-за поиска работы".
Проте, замість здорового глузду перемогла чиясь "маржа" :(
V2
4
 
Повідомлень: 6118
З нами з: 03.07.09
Подякував: 232 раз.
Подякували: 960 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 774775776777
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Lost, Sanio, Кочевник і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.