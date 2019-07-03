Додано: Чет 04 лип, 2019 11:55

Aps написав: Flamingo написав: В данном случае укрэксим был простой исполнитель заказа бюджетной организации. И у этой организации скорее всего хватало денег на лизинг в пределах межгосударственной программы с Белорусью. А украинское уже получалось дороже. А с позицией что если народ беден, то не надо ему ездить удобно - можно дойти до предложения пересесть на телеги. Обязательно местного производства. Вы хотите так ездить? Я нет. Потому что живу я здесь и сейчас и комфортные условия мне нужны тоже здесь и сейчас. Иначе из страны станут уезжать не только из-за поиска работы, но и за поиском элементарных человеческих условий жизни В данном случае укрэксим был простой исполнитель заказа бюджетной организации. И у этой организации скорее всего хватало денег на лизинг в пределах межгосударственной программы с Белорусью. А украинское уже получалось дороже. А с позицией что если народ беден, то не надо ему ездить удобно - можно дойти до предложения пересесть на телеги. Обязательно местного производства. Вы хотите так ездить? Я нет. Потому что живу я здесь и сейчас и комфортные условия мне нужны тоже здесь и сейчас. Иначе из страны станут уезжать не только из-за поиска работы, но и за поиском элементарных человеческих условий жизни



Так местные бюджеты в основном наполняются с подоходного налога и акцизных трат населения.

Нет работы и денег у народа - нет и бюджетов. Даже экономить потом будет нечего.

И таки да если не будет работы, то те кто не уехал будут ездить на условных телегах. ( Так местные бюджеты в основном наполняются с подоходного налога и акцизных трат населения.Нет работы и денег у народа - нет и бюджетов. Даже экономить потом будет нечего.И таки да если не будет работы, то те кто не уехал будут ездить на условных телегах. (

Не пойму что Вы хотите сказать? Если в бюджете не хватает денег на украинские автобусы, то что лучше - не покупать белорусские и ездить пока всем на телегах, или не заплатить пока пенсии, детские пособия и зарплаты бюджетникам (эти не выплаченные деньги не позволят бюджету получить те же акцизы, подоходный и т.п.), но купить автобусы украинские.Создание рабочих мест не должно быть самоцелью - должно создаваться то что будет производить добавленную стоимость, которая будет покупаться. Здоровый протекцонизм тут безусловно нужен. Но возвращаясь к автоЗАЗу я был свидетелем как его более 20 лет тянули за уши, но кто из тут присутствующих ездит на Таврии? Наверняка предпочитаете что-то покомфортнее. Так и с государством. Невозможно в нынешнем мире все сосредоточить внутри одной страны. Внешняя торговля это нормально. Уверен что программа с белорусами не одностороння - они тоже что-то покупают у Украины - обеспечивая наших соотечественников рабочими местами. Без международной интеграции, без многосторонних отношений мы будем обречены, что в итоге и нашу продукцию не станет никто покупать и нам самим не за что будет это купить. Поэтому перефразируя Рокфеллера "Не надо бояться покупать товар у соседей, надо бояться что у нас соседи ничего не будут покупать, а потому мы не сможем в итоге у них ничего купить"Но если кто хочет и дальше посыпать голову пеплом из-за нескольких автобусов купленных по МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ программе - это его личное дело. Лично я из переливания из пустого в порожнее выхожу.