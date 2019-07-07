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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 775776777778

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:21

Flamingo
Аналогія з Таврією не зовсім правильна. Бо Таврія була одна і в тепличних умовах.
А автобусних виробників кілька.
При цьому, багато з них продають свою продукцію і за кордон (тролейбуси Богдан або автобуси І-VAN, для прикладу, в ЄС).
При цьому, МАЗ явно не кращий ні по ціні, ні по якості.

Щодо програми обміну продукцією з білорусами - назвіть такі договори чи дайте на них посилання, що білоруси зобов'язуються купувати нашу продукцію в обмін на свої автобуси!
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:28

  Flamingo написав:Но возвращаясь к автоЗАЗу я был свидетелем как его более 20 лет тянули за уши, но кто из тут присутствующих ездит на Таврии?


эта дискуссия очень напомнила известную песенку слепакова )

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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:46

  IMPRINTER написав:
  Flamingo написав:Но возвращаясь к автоЗАЗу я был свидетелем как его более 20 лет тянули за уши, но кто из тут присутствующих ездит на Таврии?


эта дискуссия очень напомнила известную песенку слепакова )


Неправда ваша.
Тут скорее 2 сорта одинакового говна, но один серун за свое приплачивает, а другой нет :)
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