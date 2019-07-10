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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лип, 2019 13:21
Flamingo
Аналогія з Таврією не зовсім правильна. Бо Таврія була одна і в тепличних умовах.
А автобусних виробників кілька.
При цьому, багато з них продають свою продукцію і за кордон (тролейбуси Богдан або автобуси І-VAN, для прикладу, в ЄС).
При цьому, МАЗ явно не кращий ні по ціні, ні по якості.
Щодо програми обміну продукцією з білорусами - назвіть такі договори чи дайте на них посилання, що білоруси зобов'язуються купувати нашу продукцію в обмін на свої автобуси!
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Додано: Чет 04 лип, 2019 13:46
IMPRINTER написав: Flamingo написав:
Но возвращаясь к автоЗАЗу я был свидетелем как его более 20 лет тянули за уши, но кто из тут присутствующих ездит на Таврии?
эта дискуссия очень напомнила известную песенку слепакова )
Неправда ваша.
Тут скорее 2 сорта одинакового говна, но один серун за свое приплачивает, а другой нет
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Додано: Пон 08 лип, 2019 17:01
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Додано: Чет 11 лип, 2019 06:46
Не смогу забрать долларовый вклад "новогодний" в день окончания, а только через 2 недели. Оформлял только вклад без карт и прочих продуктов. Возможны ли проблемы, комиссии, штрафы или прочие неприятности? Если да, то как избежать?
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tromb
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Додано: Чет 11 лип, 2019 06:51
tromb написав:
Не смогу забрать долларовый вклад "новогодний" в день окончания, а только через 2 недели. Возможны ли проблемы, комиссии, штрафы или прочие неприятности? Если да, то как избежать?
Да какие проблемы? За что? Если открывали под депо карту - все упадет на карту. Если не открывали - будет болтаться - проценты на счете процентов к выплате (я к примеру в прошлое окончание вклада не забрал какие-то доллары с центами - они в интернет банкинге видны на отдельном счете) отдельно, а тело вклада - отдельно. Как появитесь в банке все заберете.
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Flamingo
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Додано: Чет 11 лип, 2019 08:26
Коллеги, напомните, если депозит заканчивается в пятницу 26, тело зачислится на карту в этот же день около 12.00? Или только в понедельник?
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Anadonta
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