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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 775776777778

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:21

Flamingo
Аналогія з Таврією не зовсім правильна. Бо Таврія була одна і в тепличних умовах.
А автобусних виробників кілька.
При цьому, багато з них продають свою продукцію і за кордон (тролейбуси Богдан або автобуси І-VAN, для прикладу, в ЄС).
При цьому, МАЗ явно не кращий ні по ціні, ні по якості.

Щодо програми обміну продукцією з білорусами - назвіть такі договори чи дайте на них посилання, що білоруси зобов'язуються купувати нашу продукцію в обмін на свої автобуси!
V2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:46

  IMPRINTER написав:
  Flamingo написав:Но возвращаясь к автоЗАЗу я был свидетелем как его более 20 лет тянули за уши, но кто из тут присутствующих ездит на Таврии?


эта дискуссия очень напомнила известную песенку слепакова )


Неправда ваша.
Тут скорее 2 сорта одинакового говна, но один серун за свое приплачивает, а другой нет :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 17:01

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Платежи - Мобильные : Ещё есть
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mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 06:46

Не смогу забрать долларовый вклад "новогодний" в день окончания, а только через 2 недели. Оформлял только вклад без карт и прочих продуктов. Возможны ли проблемы, комиссии, штрафы или прочие неприятности? Если да, то как избежать?
tromb
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 06:51

  tromb написав:Не смогу забрать долларовый вклад "новогодний" в день окончания, а только через 2 недели. Возможны ли проблемы, комиссии, штрафы или прочие неприятности? Если да, то как избежать?

Да какие проблемы? За что? Если открывали под депо карту - все упадет на карту. Если не открывали - будет болтаться - проценты на счете процентов к выплате (я к примеру в прошлое окончание вклада не забрал какие-то доллары с центами - они в интернет банкинге видны на отдельном счете) отдельно, а тело вклада - отдельно. Как появитесь в банке все заберете.
Flamingo
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Коллеги, напомните, если депозит заканчивается в пятницу 26, тело зачислится на карту в этот же день около 12.00? Или только в понедельник?
Anadonta
 
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Anadonta
В тот же день в 12.30
AlexTk
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 19:40

Виза меняет правила бесплатного прохода в Лаунжи

Внимание! По информации полученной от сотрудников Укрэксимбанка Виза пошла по пути МС и с 1 августа ухудшает условия "бесплатного" пользования ЛаунжКеем для владельцев премиальных карт.

Более подробно в соответствующей ветке - viewtopic.php?p=4704188#p4704188

Из положительного - для владельцев премиальных карт якобы уже открыт доступ к Fast Line на вылет и прилет в терминале D аэропорта "Борисполь" (сервис доступен на стойке 48).
Flamingo
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