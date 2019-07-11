Додано: Чет 11 лип, 2019 22:54

господа, скажите, если открыть инфинити на 3-е лица,

то на какой телефон будут приходить смс и 3д?

пропустит ли система, если это будет тоже на тел основного держателя?

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