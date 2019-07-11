Flamingo Аналогія з Таврією не зовсім правильна. Бо Таврія була одна і в тепличних умовах. А автобусних виробників кілька. При цьому, багато з них продають свою продукцію і за кордон (тролейбуси Богдан або автобуси І-VAN, для прикладу, в ЄС). При цьому, МАЗ явно не кращий ні по ціні, ні по якості.
Щодо програми обміну продукцією з білорусами - назвіть такі договори чи дайте на них посилання, що білоруси зобов'язуються купувати нашу продукцію в обмін на свої автобуси!
Не смогу забрать долларовый вклад "новогодний" в день окончания, а только через 2 недели. Оформлял только вклад без карт и прочих продуктов. Возможны ли проблемы, комиссии, штрафы или прочие неприятности? Если да, то как избежать?
tromb написав:Не смогу забрать долларовый вклад "новогодний" в день окончания, а только через 2 недели. Возможны ли проблемы, комиссии, штрафы или прочие неприятности? Если да, то как избежать?
Да какие проблемы? За что? Если открывали под депо карту - все упадет на карту. Если не открывали - будет болтаться - проценты на счете процентов к выплате (я к примеру в прошлое окончание вклада не забрал какие-то доллары с центами - они в интернет банкинге видны на отдельном счете) отдельно, а тело вклада - отдельно. Как появитесь в банке все заберете.