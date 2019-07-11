Там же сноска 6 видна. Это под кредитную линию "бонус" (её особенность -
полное отсутствие грейса), владельцам зарплатних карт Симы, при сумме кредитной линии 100 к+. Я подумывал открыть её супруге и использовать в режиме дебетки, но неожиданно (за хорошие обороты по картам) Сима предложил ей оформить официальную допку к её зарплатной Визе-платинум того же класса и той же МПС, но на моё имя за 700 грн. на три года. Поэтому из-за экономии в 200 грн. я заморачиваться не стал. На следующей неделе должны привезти.