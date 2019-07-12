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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 776777778779

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 05:19

  IMPRINTER написав:господа, еще вопрос
а что это за частная Платина за 500 грн.?


Там же сноска 6 видна. Это под кредитную линию "бонус" (её особенность -
полное отсутствие грейса), владельцам зарплатних карт Симы, при сумме кредитной линии 100 к+. Я подумывал открыть её супруге и использовать в режиме дебетки, но неожиданно (за хорошие обороты по картам) Сима предложил ей оформить официальную допку к её зарплатной Визе-платинум того же класса и той же МПС, но на моё имя за 700 грн. на три года. Поэтому из-за экономии в 200 грн. я заморачиваться не стал. На следующей неделе должны привезти.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:01

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mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 17:01

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Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
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