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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лип, 2019 05:19
IMPRINTER написав:
господа, еще вопрос
а что это за частная Платина за 500 грн.?
Там же сноска 6 видна. Это под кредитную линию "бонус" (её особенность -
полное отсутствие грейса), владельцам зарплатних карт Симы, при сумме кредитной линии 100 к+. Я подумывал открыть её супруге и использовать в режиме дебетки, но неожиданно (за хорошие обороты по картам) Сима предложил ей оформить официальную допку к её зарплатной Визе-платинум того же класса и той же МПС, но на моё имя за 700 грн. на три года. Поэтому из-за экономии в 200 грн. я заморачиваться не стал. На следующей неделе должны привезти.
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:01
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Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Уже есть !
Платежи - Коммуналка: Уже есть !
Техника - Комфи-500: Ещё есть
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 17:01
Бонусы: Начислили новые по 05.07.2019 !
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 19:01
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Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Додано: Суб 13 лип, 2019 15:10
Подскажите,пожалуйста,клиенты Укрэксима,в чём особенность финмониторинга в банке?Требуют какие-то документы при сумме до 150 тыс гривен?
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Scotch
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Додано: Суб 13 лип, 2019 15:17
Scotch написав:
Подскажите,пожалуйста,клиенты Укрэксима,в чём особенность финмониторинга в банке?Требуют какие-то документы при сумме до 150 тыс гривен?
Внутренний финмон может быть и от 1коп
Похоже вы не тот костюмчик одели при посещении отд-я, возрастом не вышли, работаете не там
Начните с 30К, через месяцок пополните еще на +50К, а там може и полюбите др. друга
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 13 лип, 2019 15:47
clientage
Спасибо,понятно.Я в банке ещё не был.Хотел просто узнать есть ли разница с довольно либеральным Укргазом.Там с финмоном не напрягают.
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Scotch
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Додано: Суб 13 лип, 2019 19:27
Scotch написав:clientage
Спасибо,понятно.Я в банке ещё не был.Хотел просто узнать есть ли разница с довольно либеральным Укргазом.Там с финмоном не напрягают.
А вы об этом побольше пишите, глядишь и в укргазе напрягут.
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Яша
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Додано: Суб 13 лип, 2019 23:15
Scotch написав:clientage
Спасибо,понятно.Я в банке ещё не был.Хотел просто узнать есть ли разница с довольно либеральным Укргазом.Там с финмоном не напрягают.
Есть - тут напрягают от 150 тыщ не сильно, от лимона - сильно
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Додано: Нед 14 лип, 2019 00:56
скажите, а по харькову, жилкомсервис и вывоз мусора не оплатить? или плохо ищу ?
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