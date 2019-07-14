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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 777778779780

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 17:42

Вопрос депозитчикам.Подскажите,пожалуйста,можно ли при открытии депо открыть просто текущий счёт,не навязывают карту?И можно ли отменить автопролонгацию сразу,в день открытия депозита?
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:30

  Scotch написав:Вопрос депозитчикам.Подскажите,пожалуйста,можно ли при открытии депо открыть просто текущий счёт,не навязывают карту?И можно ли отменить автопролонгацию сразу,в день открытия депозита?

Карту не навязывают совсем. И по пролонгации в Симе проблем не наблюдал - мне обычно экономист накануне звонит и спрашивает: "что с депо будем делать?" Если забирать - то в день окончания подписываю бумагу и забираю нал, а если лонгировать - то и через пару дней можно подъехать за новой "Ощадной книжкой" :). Но полагаю что отказаться от пролонгации можно и при заключении договора + ряд договоров идут без лонгации (например Новогодний :().
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:44

Flamingo
Благодарю.В Укрэксиме сберкнижки выдают? :?
Scotch
 
Повідомлень: 558
З нами з: 01.08.10
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 19:01

Scotch Да. Распечатанный листик.
lel
 
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  #<1 ... 777778779780
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