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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 лип, 2019 17:42
Вопрос депозитчикам.Подскажите,пожалуйста,можно ли при открытии депо открыть просто текущий счёт,не навязывают карту?И можно ли отменить автопролонгацию сразу,в день открытия депозита?
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Scotch
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Додано: Нед 14 лип, 2019 18:30
Scotch написав:
Вопрос депозитчикам.Подскажите,пожалуйста,можно ли при открытии депо открыть просто текущий счёт,не навязывают карту?И можно ли отменить автопролонгацию сразу,в день открытия депозита?
Карту не навязывают совсем. И по пролонгации в Симе проблем не наблюдал - мне обычно экономист накануне звонит и спрашивает: "что с депо будем делать?" Если забирать - то в день окончания подписываю бумагу и забираю нал, а если лонгировать - то и через пару дней можно подъехать за новой "Ощадной книжкой"
. Но полагаю что отказаться от пролонгации можно и при заключении договора + ряд договоров идут без лонгации (например Новогодний
).
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Flamingo
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Додано: Нед 14 лип, 2019 18:44
Flamingo
Благодарю.В Укрэксиме сберкнижки выдают?
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Scotch
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Додано: Нед 14 лип, 2019 19:01
Scotch Да. Распечатанный листик.
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lel
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