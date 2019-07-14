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Додано: Нед 14 лип, 2019 17:42
Вопрос депозитчикам.Подскажите,пожалуйста,можно ли при открытии депо открыть просто текущий счёт,не навязывают карту?И можно ли отменить автопролонгацию сразу,в день открытия депозита?
Додано: Нед 14 лип, 2019 18:30
Карту не навязывают совсем. И по пролонгации в Симе проблем не наблюдал - мне обычно экономист накануне звонит и спрашивает: "что с депо будем делать?" Если забирать - то в день окончания подписываю бумагу и забираю нал, а если лонгировать - то и через пару дней можно подъехать за новой "Ощадной книжкой" . Но полагаю что отказаться от пролонгации можно и при заключении договора + ряд договоров идут без лонгации (например Новогодний ).
Додано: Нед 14 лип, 2019 19:53
Re: Укрексiмбанк
Коммуналка что то не работает- три отказа разным поставщикам. Горячка создала заявку. Завтра будут разбираться. Просили больше не пробовать. Бонусы возвращаются.
Додано: Нед 14 лип, 2019 20:56
я норм оплатил
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Додано: Нед 14 лип, 2019 21:22
Re: Укрексiмбанк
Если депо с автопролонгацией - отказ можно написать в день открытия депо (ну или любой другой удобный)
Востаннє редагувалось maxim2014 в Нед 14 лип, 2019 21:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 14 лип, 2019 21:25
да можно в день открытия
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