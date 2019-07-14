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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 лип, 2019 17:42
Вопрос депозитчикам.Подскажите,пожалуйста,можно ли при открытии депо открыть просто текущий счёт,не навязывают карту?И можно ли отменить автопролонгацию сразу,в день открытия депозита?
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Scotch
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Додано: Нед 14 лип, 2019 18:30
Scotch написав:
Вопрос депозитчикам.Подскажите,пожалуйста,можно ли при открытии депо открыть просто текущий счёт,не навязывают карту?И можно ли отменить автопролонгацию сразу,в день открытия депозита?
Карту не навязывают совсем. И по пролонгации в Симе проблем не наблюдал - мне обычно экономист накануне звонит и спрашивает: "что с депо будем делать?" Если забирать - то в день окончания подписываю бумагу и забираю нал, а если лонгировать - то и через пару дней можно подъехать за новой "Ощадной книжкой"
. Но полагаю что отказаться от пролонгации можно и при заключении договора + ряд договоров идут без лонгации (например Новогодний
).
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Flamingo
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Додано: Нед 14 лип, 2019 18:44
Flamingo
Благодарю.В Укрэксиме сберкнижки выдают?
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Scotch
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Додано: Нед 14 лип, 2019 19:01
Scotch Да. Распечатанный листик.
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lel
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Додано: Нед 14 лип, 2019 19:53
Коммуналка что то не работает- три отказа разным поставщикам. Горячка создала заявку. Завтра будут разбираться. Просили больше не пробовать. Бонусы возвращаются.
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lel
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Додано: Нед 14 лип, 2019 20:56
lel написав:
Коммуналка что то не работает- три отказа разным поставщикам. Горячка создала заявку. Завтра будут разбираться. Просили больше не пробовать. Бонусы возвращаются.
я норм оплатил
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Додано: Нед 14 лип, 2019 21:22
Если депо с автопролонгацией - отказ можно написать в день открытия депо (ну или любой другой удобный)
Востаннє редагувалось maxim2014
в Нед 14 лип, 2019 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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maxim2014
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Додано: Нед 14 лип, 2019 21:25
maxim2014 написав:
Если депо с автопродонгацией - отказ можно написать в день открытия депо (ну или любой другой удобный)
да можно в день открытия
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Додано: Пон 15 лип, 2019 02:06
IMPRINTER написав: maxim2014 написав:
Если депо с автопродонгацией - отказ можно написать в день открытия депо (ну или любой другой удобный)
да можно в день открытия
причем в отличие от других банков делают это в двух экземплярах и один отдают клиенту.
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mephala
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Додано: Пон 15 лип, 2019 09:09
IMPRINTER написав:
господа, скажите, если открыть инфинити на 3-е лица,
то на какой телефон будут приходить смс и 3д?
пропустит ли система, если это будет тоже на тел основного держателя?
У меня все приходит на телефон основного держателя. Говорят, по-другому никак...
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Anadonta
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