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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 778779780781>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 17:42

Вопрос депозитчикам.Подскажите,пожалуйста,можно ли при открытии депо открыть просто текущий счёт,не навязывают карту?И можно ли отменить автопролонгацию сразу,в день открытия депозита?
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:30

  Scotch написав:Вопрос депозитчикам.Подскажите,пожалуйста,можно ли при открытии депо открыть просто текущий счёт,не навязывают карту?И можно ли отменить автопролонгацию сразу,в день открытия депозита?

Карту не навязывают совсем. И по пролонгации в Симе проблем не наблюдал - мне обычно экономист накануне звонит и спрашивает: "что с депо будем делать?" Если забирать - то в день окончания подписываю бумагу и забираю нал, а если лонгировать - то и через пару дней можно подъехать за новой "Ощадной книжкой" :). Но полагаю что отказаться от пролонгации можно и при заключении договора + ряд договоров идут без лонгации (например Новогодний :().
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:44

Flamingo
Благодарю.В Укрэксиме сберкнижки выдают? :?
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 19:01

Scotch Да. Распечатанный листик.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 19:53

Re: Укрексiмбанк

Коммуналка что то не работает- три отказа разным поставщикам. Горячка создала заявку. Завтра будут разбираться. Просили больше не пробовать. Бонусы возвращаются.
lel
 
Повідомлень: 2210
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 20:56

  lel написав:Коммуналка что то не работает- три отказа разным поставщикам. Горячка создала заявку. Завтра будут разбираться. Просили больше не пробовать. Бонусы возвращаются.


я норм оплатил
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 21:22

Re: Укрексiмбанк

Если депо с автопролонгацией - отказ можно написать в день открытия депо (ну или любой другой удобный)
Востаннє редагувалось maxim2014 в Нед 14 лип, 2019 21:26, всього редагувалось 1 раз.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 21:25

  maxim2014 написав:Если депо с автопродонгацией - отказ можно написать в день открытия депо (ну или любой другой удобный)


да можно в день открытия
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 02:06

  IMPRINTER написав:
  maxim2014 написав:Если депо с автопродонгацией - отказ можно написать в день открытия депо (ну или любой другой удобный)


да можно в день открытия

причем в отличие от других банков делают это в двух экземплярах и один отдают клиенту.
mephala
 
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  IMPRINTER написав:господа, скажите, если открыть инфинити на 3-е лица,
то на какой телефон будут приходить смс и 3д?
пропустит ли система, если это будет тоже на тел основного держателя?

У меня все приходит на телефон основного держателя. Говорят, по-другому никак...
Anadonta
 
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