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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лип, 2019 09:12
Flamingo
Карта частная, не депозитная?
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Anadonta
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Додано: Пон 15 лип, 2019 09:15
Anadonta написав:
Flamingo
Карта частная, не депозитная?
У кого? Честно говоря не понял к какому из моих сообщений относится ваш вопрос?
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Flamingo
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