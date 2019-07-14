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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 778779780781

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:12

Flamingo

Карта частная, не депозитная?
Anadonta
 
Повідомлень: 527
З нами з: 25.11.12
Подякував: 46 раз.
Подякували: 69 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:15

  Anadonta написав:Flamingo

Карта частная, не депозитная?

У кого? Честно говоря не понял к какому из моих сообщений относится ваш вопрос?
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2392
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 516 раз.
 
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  #<1 ... 778779780781
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