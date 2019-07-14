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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 778779780781

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:12

Flamingo

Карта частная, не депозитная?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:15

  Anadonta написав:Flamingo

Карта частная, не депозитная?

У кого? Честно говоря не понял к какому из моих сообщений относится ваш вопрос?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 12:38

Re: Укрексiмбанк

Появились Эпицентр 500-1000, Ашан, Сильпо 500-1000. Фора 500. Оплата мобильных.
Коммуналки- пока нет.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:36

  Flamingo написав:
  Anadonta написав:Flamingo

Карта частная, не депозитная?

У кого? Честно говоря не понял к какому из моих сообщений относится ваш вопрос?


Речь шла о карте вашей супруги, к которой банк предложил выпустить допку по льготному тарифу. Уже понял, что карта была зарплатная...
Уже не первый раз читаю на форуме о том, что банк предлагает клиентам оформить карты по тарифам, которые значительно интереснее тех, что выложены на сайте.
Мне таких предложений не поступало. Проблема в том, что все мои карты депозитные?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:43

Re: Укрексiмбанк

  Anadonta написав:Проблема в том, что все мои карты депозитные?

Неее. Просто нуна самому настойчиво спрашивать банк о подобных плюшках :idea:
И они предлагаются: за солидные размещения на депо в течение последних 2..3 лет, за обороты по картам за последний год. Спрашивайте, за спрос не бьют. И лучше спрашивать у нача отд-я или просветлённых менагерофф :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:48

clientage

Ок, спасибо - буду знать!
А то вроде и депозиты постоянно какие-то болтаются (в пределах фонда), и обороты по картам, на мой взгляд, весьма неплохие (1.5 - 2 фонда в год), а плюшек все нет...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:52

Давно ничего не покупал на Ali Express.
Подскажите, банк на сегодня бонусы за покупку у них начисляет нормальные или чисто символические?
Anadonta
 
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