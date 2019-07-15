Flamingo
Карта частная, не депозитная?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лип, 2019 09:15
Додано: Пон 15 лип, 2019 12:38
Re: Укрексiмбанк
Появились Эпицентр 500-1000, Ашан, Сильпо 500-1000. Фора 500. Оплата мобильных.
Коммуналки- пока нет.
Додано: Пон 15 лип, 2019 13:36
Речь шла о карте вашей супруги, к которой банк предложил выпустить допку по льготному тарифу. Уже понял, что карта была зарплатная...
Не в первый раз читаю на форуме о том, что банк предлагает клиентам оформить карты по тарифам, которые значительно интереснее тех, что выложены на сайте.
Мне таких предложений не поступало. Проблема в том, что все мои карты депозитные?
Востаннє редагувалось Anadonta в Пон 15 лип, 2019 14:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 15 лип, 2019 13:43
Re: Укрексiмбанк
Неее. Просто нуна самому настойчиво спрашивать банк о подобных плюшках
И они предлагаются: за солидные размещения на депо в течение последних 2..3 лет, за обороты по картам за последний год. Спрашивайте, за спрос не бьют. И лучше спрашивать у нача отд-я или просветлённых менагерофф
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 15 лип, 2019 13:48
clientage
Ок, спасибо - буду знать!
А то вроде и депозиты постоянно какие-то болтаются (в пределах фонда), и обороты по картам, на мой взгляд, весьма неплохие (1.5 - 2 фонда в год), а плюшек все нет...
Додано: Пон 15 лип, 2019 13:52
Давно ничего не покупал на Ali Express.
Подскажите, банк на сегодня бонусы за покупку у них начисляет нормальные или чисто символические?
Додано: Пон 15 лип, 2019 14:47
Додано: Пон 15 лип, 2019 23:09
коммуна закончилась )
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