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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лип, 2019 19:24
Уже есть. Платим быстренько.
Первый раз с телефона заплатил.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:24
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ!
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