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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 779780781782

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:24

Re: Укрексiмбанк

Уже есть. Платим быстренько.
Первый раз с телефона заплатил.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:24

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Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:44

  Вкладчик1234 написав:Зображення

От коли буде рішення Суду...а так передвиборчий трьоп.
За Україну...наш голос
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 09:35

не понял, снова запор у эксима?
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IMPRINTER
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  #<1 ... 779780781782
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