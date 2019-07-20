Уже есть. Платим быстренько.
Первый раз с телефона заплатил.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лип, 2019 19:24
Re: Укрексiмбанк
Уже есть. Платим быстренько.
Первый раз с телефона заплатил.
Додано: Суб 20 лип, 2019 09:35
не понял, снова запор у эксима?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Суб 20 лип, 2019 14:58
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Суб 20 лип, 2019 20:04
Тут всё зависит от вашего желания и компетентности манагера. Я выпустил две допки на жену и брата. Все смс и 3д по их картам менеджер подключил к их телефонам. Но по моей просьбе, переключил на мой телефон. Никаких проблем не было.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 20 лип, 2019 20:31
Мне к зарплатке жены выпустили на этой неделе Допку - смс о тратах поступает ей, а 3D-secure на мой
|