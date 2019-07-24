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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 783784785786

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 09:39

  IMPRINTER написав:
  Stringer написав:IMPRINTER ну вот и разведаете, как оно у мажоров обычно выходит ;-)


ну да уматно конечно смотрится )
лететь лоу-костером предъявляя карту инфинити и требуя фаст лайн )

особенно доброжелательно будет смотреть очередь на этого "льготника" :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 09:53

  mephala написав:
  IMPRINTER написав:
  Stringer написав:IMPRINTER ну вот и разведаете, как оно у мажоров обычно выходит ;-)


ну да уматно конечно смотрится )
лететь лоу-костером предъявляя карту инфинити и требуя фаст лайн )

особенно доброжелательно будет смотреть очередь на этого "льготника" :mrgreen:

паспортный проходится не через общую очередь, а через "отдельное окошко" так что никто там сильно в спину плевать не будет. Это не приват с его приоритетным обслуживанием владельцев бомжеголда :D
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 10:37

  uaprofi написав:IMPRINTER

фаст-лайн в Борисполе вертушка (прикладываешь карту и оно либо зелёным либо красным - там табло и система - как в метро или кофейных автоматах)
тот мастер платинум кокошный который давали за оборот 10К - не участвует фастлайне и лаунже. ... хотя если Вы настоящий свинорыл то карту на фастлайне можно и не прикладывать - на ней же написано платинум ))) а вот с лаунжем это не канает


в общем не судьба мне помажорствовать )
точно конячья платина не канает (да что как допка к доходной за оборот 10 к давали) ?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 05:01

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