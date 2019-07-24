особенно доброжелательно будет смотреть очередь на этого "льготника"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 лип, 2019 09:39
Додано: Сер 24 лип, 2019 09:53
паспортный проходится не через общую очередь, а через "отдельное окошко" так что никто там сильно в спину плевать не будет. Это не приват с его приоритетным обслуживанием владельцев бомжеголда
Додано: Сер 24 лип, 2019 10:37
в общем не судьба мне помажорствовать )
точно конячья платина не канает (да что как допка к доходной за оборот 10 к давали) ?
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Додано: Чет 25 лип, 2019 05:01
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