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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 784785786787

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:56

Никогда ранее не пользовался системой Enter EXIM, поэтому нужен небольшой ликбез...
Возникла необходимость провести ряд платежей. Платежи будут по Украине - с моего счета в Укрэксимбанке на мои счета в других банках.
Правильно ли я понимаю, что в пакете "Стандартный" при использовании OTP-паролей система не позволяет за один раз перевести более 10 тыс. грн.?
И всего таких операций в сутки может быть не более 10?
А комиссия за одну операцию составит 2 грн.? Или все, что свыше 50 тыс. будет идти с комиссией 0.5%?
Просьба откликнуться пользователей - с теорией ознакомился...
Востаннє редагувалось Anadonta в П'ят 26 лип, 2019 19:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:00

Anadonta

все верно
2 грн. за каждые 10 к
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:01

IMPRINTER

Ок, спасибо!
Насчет 50 тыс. (комиссия 0.5%) имеется ввиду, что одним платежом?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:13

  Anadonta написав:IMPRINTER

Ок, спасибо!
Насчет 50 тыс. (комиссия 0.5%) имеется ввиду, что одним платежом?


ну да
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 08:00

  Anadonta написав:Возникла необходимость провести ряд платежей

Есть явная причина делать именно из ЭнтерЭксима ?
Востаннє редагувалось mustbe в Суб 27 лип, 2019 08:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 08:56

Re: Укрексiмбанк

mustbe написав:
  Anadonta написав:Возникла необходимость провести ряд платежей

А зачем это делать именно из ЭнтерЭксима ?
Например для получения кэшбэка 18% от ДФС. Платил за обучение, копии предоставлял- кэшбэк на тот же счёт откуда платил. Вопросов меньше. Отказов очень много.
P.S. Кэшбэк за двух студентов- получен.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 08:58

  lel написав:Например для получения кэшбэка 18% от ДФС

А если платить из другой банки - кешбека не будет что-ли ?
mustbe
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