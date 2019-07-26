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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:56
Никогда ранее не пользовался системой Enter EXIM, поэтому нужен небольшой ликбез...
Возникла необходимость провести ряд платежей. Платежи будут по Украине - с моего счета в Укрэксимбанке на мои счета в других банках.
Правильно ли я понимаю, что в пакете "Стандартный" при использовании OTP-паролей система не позволяет за один раз перевести более 10 тыс. грн.?
И всего таких операций в сутки может быть не более 10?
А комиссия за одну операцию составит 2 грн.? Или все, что свыше 50 тыс. будет идти с комиссией 0.5%?
Просьба откликнуться пользователей - с теорией ознакомился...
Востаннє редагувалось Anadonta
в П'ят 26 лип, 2019 19:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:00
Anadonta
все верно
2 грн. за каждые 10 к
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:01
IMPRINTER
Ок, спасибо!
Насчет 50 тыс. (комиссия 0.5%) имеется ввиду, что одним платежом?
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:13
Anadonta написав:IMPRINTER
Ок, спасибо!
Насчет 50 тыс. (комиссия 0.5%) имеется ввиду, что одним платежом?
ну да
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Додано: Суб 27 лип, 2019 08:00
Anadonta написав:
Возникла необходимость провести ряд платежей
Есть явная причина делать именно из ЭнтерЭксима ?
Востаннє редагувалось mustbe
в Суб 27 лип, 2019 08:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 27 лип, 2019 08:56
mustbe написав: Anadonta написав:
Возникла необходимость провести ряд платежей
А зачем это делать именно из ЭнтерЭксима ?
Например для получения кэшбэка 18% от ДФС. Платил за обучение, копии предоставлял- кэшбэк на тот же счёт откуда платил. Вопросов меньше. Отказов очень много.
P.S. Кэшбэк за двух студентов- получен.
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lel
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Додано: Суб 27 лип, 2019 08:58
lel написав:
Например для получения кэшбэка 18% от ДФС
А если платить из другой банки - кешбека не будет что-ли ?
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Додано: Суб 27 лип, 2019 09:04
mustbe написав: lel написав:
Например для получения кэшбэка 18% от ДФС
А если платить из другой банки - кешбека не будет что-ли ?
Попробуйте. Лишние вопросы. С зарплатной платил, на зарплатную вернули. Потерял 0,5% сознательно.
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lel
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Додано: Суб 27 лип, 2019 09:25
lel написав: mustbe написав: lel написав:
Например для получения кэшбэка 18% от ДФС
А если платить из другой банки - кешбека не будет что-ли ?
Попробуйте. Лишние вопросы. С зарплатной платил, на зарплатную вернули. Потерял 0,5% сознательно.
не знаю, я когда получал налогую скидку по ипотеке такой проблемы небыло, я платил с разных счетов разных банков каждый месяц и счет для получения возмещения указывал тоже отличный от тех.
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