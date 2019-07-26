Додано: Суб 27 лип, 2019 13:43

IMPRINTER написав: lel написав: mustbe написав: А если платить из другой банки - кешбека не будет что-ли ? Попробуйте. Лишние вопросы. С зарплатной платил, на зарплатную вернули. Потерял 0,5% сознательно. Попробуйте. Лишние вопросы. С зарплатной платил, на зарплатную вернули. Потерял 0,5% сознательно.



не знаю, я когда получал налогую скидку по ипотеке такой проблемы небыло, я платил с разных счетов разных банков каждый месяц и счет для получения возмещения указывал тоже отличный от тех. не знаю, я когда получал налогую скидку по ипотеке такой проблемы небыло, я платил с разных счетов разных банков каждый месяц и счет для получения возмещения указывал тоже отличный от тех.

Тоже на протяжении последних шести лет получал податкову знижку за учёбу младшенькой - лишь один раз была заморочка от налоговой по поводу того что для получения знижки надо было открыть счёт в пивне. А так пофиг с какого счета и с какого банка платил - перечисляли на тот счёт, который укажешь в декларации. Даже было такое что один платёж делал со своей карты, а другой с дочкиной и все равно все гамузом возвращались на туда куда я указал. Я даже один год карту "сбербанка России" указал (украинского естественно), хотя все платил из привата - и все без проблем зашло. А один раз не указал счёт вообще так "награда таки нашла своего героя" - налоговики перечислили на приват с указанием лишь инн - а там уже мне пришла смс с кодом, которую я ввёл в Приват24 и система мне сама дала выбрать на какую карту я хочу зачислить деньгу. По знижке раньше другая проблема была - тянули с выплатой: я обычно декларируюсь в марте так года три назад получил выплату аж в августе. Но сейчас все наладилось - в этом году в 20-х числах мая все уже было на счёте.