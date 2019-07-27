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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 785786787788

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 20:16

  mustbe написав:
  Anadonta написав:Возникла необходимость провести ряд платежей

Есть явная причина делать именно из ЭнтерЭксима ?

Понимаю вопрос. Потому никогда и не пользовался, что есть намного более выгодные каналы для осуществления платежей. Но в этот раз без вариантов...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 21:16

Есть две учетки в эксимбонусе, к одной подвязаны инфиня и голд, ко второй платина и голд.Как выгоднее для начисления кешбэка рассчитаться на суммы 30т.и 25т. грн. с учетом того, что по инфине уже прошло в этом месяце 15т.грн. ?
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 21:52

  velvet написав:Есть две учетки в эксимбонусе, к одной подвязаны инфиня и голд, ко второй платина и голд.Как выгоднее для начисления кешбэка рассчитаться на суммы 30т.и 25т. грн. с учетом того, что по инфине уже прошло в этом месяце 15т.грн. ?


во первых про две учетки помалкивайте .. мне вот недавно их обединили ...
для начисления кешбека роли не изгает - кешбек начисляется по картам, а не по учеткам ...
единственное преимущество дробление учеток - это обход лимита в 1 000 грн. на оплату пополнения телефона и всё ... эито единственный лимит который действут на учетную запись - все остальные лимиты идут по карте.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 22:02

Re: Укрексiмбанк

  IMPRINTER написав:мне вот недавно их обединили ...

без предупреждений?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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