Додано: Суб 27 лип, 2019 21:16

Есть две учетки в эксимбонусе, к одной подвязаны инфиня и голд, ко второй платина и голд.Как выгоднее для начисления кешбэка рассчитаться на суммы 30т.и 25т. грн. с учетом того, что по инфине уже прошло в этом месяце 15т.грн. ?

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