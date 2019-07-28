Понимаю вопрос. Потому никогда и не пользовался, что есть намного более выгодные каналы для осуществления платежей. Но в этот раз без вариантов...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 лип, 2019 20:16
Додано: Суб 27 лип, 2019 21:16
Есть две учетки в эксимбонусе, к одной подвязаны инфиня и голд, ко второй платина и голд.Как выгоднее для начисления кешбэка рассчитаться на суммы 30т.и 25т. грн. с учетом того, что по инфине уже прошло в этом месяце 15т.грн. ?
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Додано: Суб 27 лип, 2019 21:52
во первых про две учетки помалкивайте .. мне вот недавно их обединили ...
для начисления кешбека роли не изгает - кешбек начисляется по картам, а не по учеткам ...
единственное преимущество дробление учеток - это обход лимита в 1 000 грн. на оплату пополнения телефона и всё ... эито единственный лимит который действут на учетную запись - все остальные лимиты идут по карте.
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Додано: Суб 27 лип, 2019 22:02
Re: Укрексiмбанк
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Суб 27 лип, 2019 22:46
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Додано: Нед 28 лип, 2019 07:01
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Додано: Нед 28 лип, 2019 09:01
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Додано: Пон 29 лип, 2019 10:39
Re: Укрексiмбанк
підкажіть, якщо не буде гривневих депозитів, карта перестане працювати? краще депозит все таки тримати?
Додано: Пон 29 лип, 2019 10:43
Re: Укрексiмбанк
Будет работать до окончания срока действия и все плюшки остаются. Как будет по окончанию- в отделении пока не знают.
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