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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 786787788789

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:42

по розетці - там один мсс (який?)
і чому 0.5 якщо платити одразу картою в броузері
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 22:07

Re: Укрексiмбанк

  greenozon написав:і чому 0.5 якщо платити одразу картою в броузері
Если МСС не кошерный то как не плати все равно больше 0,5% не получишь. lel писал что на кассах у розетки МСС 5399. Думаю в интернете что-то подобное. Не зря же "бабиты" данный код не так давно в исключения добавили :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 23:23

Онлайн те саме Укрексiмбанк
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  #<1 ... 786787788789
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