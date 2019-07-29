по розетці - там один мсс (який?)
і чому 0.5 якщо платити одразу картою в броузері
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 лип, 2019 21:42
по розетці - там один мсс (який?)
і чому 0.5 якщо платити одразу картою в броузері
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 29 лип, 2019 22:07
Re: Укрексiмбанк
Додано: Пон 29 лип, 2019 23:23
Онлайн те саме Укрексiмбанк
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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