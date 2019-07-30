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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 лип, 2019 21:42
по розетці - там один мсс (який?)
і чому 0.5 якщо платити одразу картою в броузері
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Додано: Пон 29 лип, 2019 23:23
Онлайн те саме Укрексiмбанк
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 30 лип, 2019 10:08
Haza написав:
Так що, онлайн оплата в Rozetka проходить з 0,5% бонусів?
ще можна заробити на bonusback
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Basilio2020
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Додано: Вів 30 лип, 2019 23:01
Бонусы: Начислили новые по 25.07.2019 !
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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mustbe
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- Подякував: 54 раз.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 04:01
Бонусы: Начислили новые по 26.07.2019 !
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2141
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 204 раз.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 07:48
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sal
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