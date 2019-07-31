7го месяца
Многие (инет-)магазы и их банки химичат -- вводят оплату по ПОСу на 1..2дня позже. И нихто их за тухес не цепляет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 сер, 2019 08:20
7го месяца
Многие (инет-)магазы и их банки химичат -- вводят оплату по ПОСу на 1..2дня позже. И нихто их за тухес не цепляет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 01 сер, 2019 08:22
Думаю если вам надо точный ответ, то лучше написать в поддержку эксимбонуса, они довольно оперативно отвечают на мыло. Ну а если вам нужен просто логичный ответ, то если операция отражается июлем значит в июльский лимит и войдёт. Бонусная программа как бы дополнительное благо и тут как организатор решит провести - так оно и будет
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