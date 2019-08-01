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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 787788789790

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 08:20

  velvet написав:При начислении эксимбонусов за оплату в интернет-магазинах почему-то дата оплаты отображается другая, т.е. оплачиваю 30.06., а при начисления эксимбонуса указана дата 01.07. В связи с этим вопрос: в лимит оплат какого месяца войдет такая оплата?

7го месяца
Многие (инет-)магазы и их банки химичат -- вводят оплату по ПОСу на 1..2дня позже. И нихто их за тухес не цепляет :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 08:22

  velvet написав:При начислении эксимбонусов за оплату в интернет-магазинах почему-то дата оплаты отображается другая, т.е. оплачиваю 30.06., а при начисления эксимбонуса указана дата 01.07. В связи с этим вопрос: в лимит оплат какого месяца войдет такая оплата?

Думаю если вам надо точный ответ, то лучше написать в поддержку эксимбонуса, они довольно оперативно отвечают на мыло. Ну а если вам нужен просто логичный ответ, то если операция отражается июлем значит в июльский лимит и войдёт. Бонусная программа как бы дополнительное благо и тут как организатор решит провести - так оно и будет
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:53

%% за прошлый месяц начислили, но до сих пор не выплачены на карты. По всем валютам... Это у всех так? Что-то тормозит Сима...
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:04

Re: так у всех

Сима до обеда не работал.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:11

У них зависли все основные системы. Даже зарплату сотрудникам не перечислили
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:31

  sal написав:Сима до обеда не работал.

не спешат они решить проблему. З/п до сих не перечислена и % по депозиту нет.
Anna22
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:57

% уже поступили, но не по всем депозитам! По некоторым депозитам даже ещё не начислили. Нарушение условий договора! Похоже, сегодня тяжелый день не только на валютном рынке...
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:17

  Anna22 написав:
  sal написав:Сима до обеда не работал.

не спешат они решить проблему. З/п до сих не перечислена и % по депозиту нет.

Сегодня Сима - молодец! Депозиты пополняются, платежи идут... Всё работает как часы! Проблему решили. Ну, бывает иногда...
Obval_Defoltovich
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