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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 сер, 2019 08:20
velvet написав:
При начислении эксимбонусов за оплату в интернет-магазинах почему-то дата оплаты отображается другая, т.е. оплачиваю 30.06., а при начисления эксимбонуса указана дата 01.07. В связи с этим вопрос: в лимит оплат какого месяца войдет такая оплата?
7го месяца
Многие (инет-)магазы и их банки химичат -- вводят оплату по ПОСу на 1..2дня позже. И нихто их за тухес не цепляет
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 01 сер, 2019 08:22
velvet написав:
При начислении эксимбонусов за оплату в интернет-магазинах почему-то дата оплаты отображается другая, т.е. оплачиваю 30.06., а при начисления эксимбонуса указана дата 01.07. В связи с этим вопрос: в лимит оплат какого месяца войдет такая оплата?
Думаю если вам надо точный ответ, то лучше написать в поддержку эксимбонуса, они довольно оперативно отвечают на мыло. Ну а если вам нужен просто логичный ответ, то если операция отражается июлем значит в июльский лимит и войдёт. Бонусная программа как бы дополнительное благо и тут как организатор решит провести - так оно и будет
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Flamingo
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Додано: Чет 01 сер, 2019 13:53
%% за прошлый месяц начислили, но до сих пор не выплачены на карты. По всем валютам... Это у всех так? Что-то тормозит Сима...
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Obval_Defoltovich
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Додано: Чет 01 сер, 2019 14:04
Сима до обеда не работал.
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sal
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Додано: Чет 01 сер, 2019 14:11
У них зависли все основные системы. Даже зарплату сотрудникам не перечислили
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Додано: Чет 01 сер, 2019 15:31
sal написав:
Сима до обеда не работал.
не спешат они решить проблему. З/п до сих не перечислена и % по депозиту нет.
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Anna22
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Додано: Чет 01 сер, 2019 15:57
% уже поступили, но не по всем депозитам! По некоторым депозитам даже ещё не начислили. Нарушение условий договора! Похоже, сегодня тяжелый день не только на валютном рынке...
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:17
Anna22 написав: sal написав:
Сима до обеда не работал.
не спешат они решить проблему. З/п до сих не перечислена и % по депозиту нет.
Сегодня Сима - молодец! Депозиты пополняются, платежи идут... Всё работает как часы! Проблему решили. Ну, бывает иногда...
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