На моно позавчера нормально зашел.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 сер, 2019 10:42
На моно позавчера нормально зашел.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Суб 03 сер, 2019 14:36
На этой неделе закончился гривневый депозит "Новогодний". Новый решил не открывать - посчитал более выгодным вложиться в вечнозеленый, благо курс был очень и очень сладкий.
Осталась карта VISA, которая выпускалась под депозит, со сроком действия до февраля 2020 г. Кто-то пытался перевести карту с тарифа "Депозитный" на тариф "Частный"? Достаточно просто написать заявление в отделении? Не будет ли со стороны банка попыток обязать меня доплатить разницу в тарифах?
Заранее благодарен!
Додано: Суб 03 сер, 2019 16:49
Re: Укрексiмбанк
Если нужна "приватна картка" вам просто предложат открыть новую карту в этом тарифе - перевода из тарифа в тариф, насколько я знаю, нет
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