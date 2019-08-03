На этой неделе закончился гривневый депозит "Новогодний". Новый решил не открывать - посчитал более выгодным вложиться в вечнозеленый, благо курс был очень и очень сладкий. Осталась карта VISA, которая выпускалась под депозит, со сроком действия до февраля 2020 г. Кто-то пытался перевести карту с тарифа "Депозитный" на тариф "Частный"? Достаточно просто написать заявление в отделении? Не будет ли со стороны банка попыток обязать меня доплатить разницу в тарифах? Заранее благодарен!
Anadonta написав:Осталась карта VISA, которая выпускалась под депозит, со сроком действия до февраля 2020 г. Кто-то пытался перевести карту с тарифа "Депозитный" на тариф "Частный"? Достаточно просто написать заявление в отделении? Не будет ли со стороны банка попыток обязать меня доплатить разницу в тарифах?
Если нужна "приватна картка" вам просто предложат открыть новую карту в этом тарифе - перевода из тарифа в тариф, насколько я знаю, нет