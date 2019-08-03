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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 789790791792>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 10:42

  Фантом написав:
  bunk написав:А только у меня СЕП из Альфы уже 3 дня идет, с 31-го?

Сима иногда тупит, зачисляет на второй день. На третий не было ни разу. Если в понедельник деньги не вернутся в Аллу, тормошите поддержку.

На моно позавчера нормально зашел.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 14:36

На этой неделе закончился гривневый депозит "Новогодний". Новый решил не открывать - посчитал более выгодным вложиться в вечнозеленый, благо курс был очень и очень сладкий.
Осталась карта VISA, которая выпускалась под депозит, со сроком действия до февраля 2020 г. Кто-то пытался перевести карту с тарифа "Депозитный" на тариф "Частный"? Достаточно просто написать заявление в отделении? Не будет ли со стороны банка попыток обязать меня доплатить разницу в тарифах?
Заранее благодарен!
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 16:49

Re: Укрексiмбанк

  Anadonta написав:Осталась карта VISA, которая выпускалась под депозит, со сроком действия до февраля 2020 г. Кто-то пытался перевести карту с тарифа "Депозитный" на тариф "Частный"? Достаточно просто написать заявление в отделении? Не будет ли со стороны банка попыток обязать меня доплатить разницу в тарифах?

Если нужна "приватна картка" вам просто предложат открыть новую карту в этом тарифе - перевода из тарифа в тариф, насколько я знаю, нет
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 19:41

Подскажите,есть ли смысл открывать в банке интернет-банк для депо?В чем преимущества по сравнению с открытием депозита просто в отделении?
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 20:35

  Scotch написав:Подскажите,есть ли смысл открывать в банке интернет-банк для депо?В чем преимущества по сравнению с открытием депозита просто в отделении?

Смысла нет. Тут в онлайне можно только смотреть на депо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 20:38

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:перевода из тарифа в тариф, насколько я знаю, нет


є, пару місяців тому був такий кейс на цій гілці.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 20:44

Re: Укрексiмбанк

Вкладчик1234 написав:
  Scotch написав:Подскажите,есть ли смысл открывать в банке интернет-банк для депо?В чем преимущества по сравнению с открытием депозита просто в отделении?

Смысла нет. Тут в онлайне можно только смотреть на депо
Можно пополнять до 30% от первоначальной суммы.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 20:51

  Scotch написав:Подскажите,есть ли смысл открывать в банке интернет-банк для депо?В чем преимущества по сравнению с открытием депозита просто в отделении?


депозити можна переглядати і поповнювати (якщо депозит передбачає поповнення)

https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... manual.pdf
секція "Депозити"
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 21:14

  greenozon написав:
  Flamingo написав:перевода из тарифа в тариф, насколько я знаю, нет

є, пару місяців тому був такий кейс на цій гілці.

Я з півроку назад перевів депо карту в приватний пакет заявою у відділенні. На наступний день вже діяли нові тарифи. Все швидко і безкоштовно
Haza
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 11:11

Спасибо за информацию всем откликнувшимся!
Anadonta
 
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