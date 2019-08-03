Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 сер, 2019 10:42
Фантом написав: bunk написав:
А только у меня СЕП из Альфы уже 3 дня идет, с 31-го?
Сима иногда тупит, зачисляет на второй день. На третий не было ни разу. Если в понедельник деньги не вернутся в Аллу, тормошите поддержку.
На моно позавчера нормально зашел.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Додано: Суб 03 сер, 2019 14:36
На этой неделе закончился гривневый депозит "Новогодний". Новый решил не открывать - посчитал более выгодным вложиться в вечнозеленый, благо курс был очень и очень сладкий.
Осталась карта VISA, которая выпускалась под депозит, со сроком действия до февраля 2020 г. Кто-то пытался перевести карту с тарифа "Депозитный" на тариф "Частный"? Достаточно просто написать заявление в отделении? Не будет ли со стороны банка попыток обязать меня доплатить разницу в тарифах? Заранее благодарен!
Anadonta
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Додано: Суб 03 сер, 2019 16:49
Anadonta написав:
Осталась карта VISA, которая выпускалась под депозит, со сроком действия до февраля 2020 г. Кто-то пытался перевести карту с тарифа "Депозитный" на тариф "Частный"? Достаточно просто написать заявление в отделении? Не будет ли со стороны банка попыток обязать меня доплатить разницу в тарифах?
Если нужна "приватна картка" вам просто предложат открыть новую карту в этом тарифе - перевода из тарифа в тариф, насколько я знаю, нет
Flamingo
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Додано: Суб 03 сер, 2019 19:41
Подскажите,есть ли смысл открывать в банке интернет-банк для депо?В чем преимущества по сравнению с открытием депозита просто в отделении?
Scotch
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Додано: Суб 03 сер, 2019 20:35
Scotch написав:
Подскажите,есть ли смысл открывать в банке интернет-банк для депо?В чем преимущества по сравнению с открытием депозита просто в отделении?
Смысла нет. Тут в онлайне можно только смотреть на депо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Суб 03 сер, 2019 20:38
Flamingo написав:
перевода из тарифа в тариф, насколько я знаю, нет
є, пару місяців тому був такий кейс на цій гілці.
greenozon
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Додано: Суб 03 сер, 2019 20:44
Вкладчик1234 написав: Scotch написав:
Подскажите,есть ли смысл открывать в банке интернет-банк для депо?В чем преимущества по сравнению с открытием депозита просто в отделении?
Смысла нет. Тут в онлайне можно только смотреть на депо
Можно пополнять до 30% от первоначальной суммы.
lel
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Додано: Суб 03 сер, 2019 20:51
Scotch написав:
Подскажите,есть ли смысл открывать в банке интернет-банк для депо?В чем преимущества по сравнению с открытием депозита просто в отделении?
депозити можна переглядати і поповнювати (якщо депозит передбачає поповнення)
https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... manual.pdf
секція "Депозити"
greenozon
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Додано: Суб 03 сер, 2019 21:14
greenozon написав: Flamingo написав:
перевода из тарифа в тариф, насколько я знаю, нет
є, пару місяців тому був такий кейс на цій гілці.
Я з півроку назад перевів депо карту в приватний пакет заявою у відділенні. На наступний день вже діяли нові тарифи. Все швидко і безкоштовно
Haza
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Додано: Нед 04 сер, 2019 11:11
Спасибо за информацию всем откликнувшимся!
Anadonta
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