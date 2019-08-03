Кроме экономии на выпуске нового пакета и карты какие еще бонусы в случае перевода с одного обслуживания в другое
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 сер, 2019 12:00
Кроме экономии на выпуске нового пакета и карты какие еще бонусы в случае перевода с одного обслуживания в другое
никому не верю
Додано: Нед 04 сер, 2019 14:14
Додано: Нед 04 сер, 2019 16:43
окей,иметь оба пакета в одной валюте это не выгодно или другой критерий? В том же привате всегда заливали кеш на уни или если терминал то через приват-вклад,благодаря конкорду выход с уни в кеш происходит быстрее чем через календарный месяц и депозит
никому не верю
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