Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 сер, 2019 12:00
Anadonta написав:
Спасибо за информацию всем откликнувшимся!
Кроме экономии на выпуске нового пакета и карты какие еще бонусы в случае перевода с одного обслуживания в другое
никому не верю
sens
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Додано: Нед 04 сер, 2019 14:14
sens написав: Anadonta написав:
Спасибо за информацию всем откликнувшимся!
Кроме экономии на выпуске нового пакета и карты какие еще бонусы в случае перевода с одного обслуживания в другое
у разных пакетов разные каналы пополнения бесплатные
mephala
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Додано: Нед 04 сер, 2019 16:43
mephala написав: sens написав: Anadonta написав:
Спасибо за информацию всем откликнувшимся!
Кроме экономии на выпуске нового пакета и карты какие еще бонусы в случае перевода с одного обслуживания в другое
у разных пакетов разные каналы пополнения бесплатные
окей,иметь оба пакета в одной валюте это не выгодно или другой критерий? В том же привате всегда заливали кеш на уни или если терминал то через приват-вклад,благодаря конкорду выход с уни в кеш происходит быстрее чем через календарный месяц и депозит
никому не верю
sens
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Додано: Пон 05 сер, 2019 08:57
Haza написав: greenozon написав: Flamingo написав:
перевода из тарифа в тариф, насколько я знаю, нет
є, пару місяців тому був такий кейс на цій гілці.
Я з півроку назад перевів депо карту в приватний пакет заявою у відділенні. На наступний день вже діяли нові тарифи. Все швидко і безкоштовно
Дякую за корисну інформацію!
А хто знає за VISA Gold: 1100 грн - це на три роки чи на рік тільки?
Basilio2020
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Додано: Пон 05 сер, 2019 11:23
Basilio2020
в тарифак картпродуктів є рядок - Термін дії (він різний для різного класу карт!)
приватні
https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... -cards.pdf
депозитні
https://www.eximb.com/assets/files/down ... 3-2019.pdf
greenozon
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